Ford Ka+ RS (Illustration)

Kaum ist der neue Ford Ka+ raus, gibt's schon erste Gedankenspiele zur knackigen RS-Version. Mit dicken Spoilern und 182 PS machte der Ford Ka+ RS so richtig Lust auf die Holzklasse!

Der neue Ford Ka+ hat die Hörner abgestoßen, ist vom Lebemann zum Pragmatiker geworden. Dazu passt, dass der neue Ka+ nur noch als Fünftürer und mit farblosem Innenraum zu haben ist. Alles langweilig und öde also? Nicht, wenn es nach dieser abgefahrenen Illustration des Ford Ka+ RS geht. Mit deftigen Design-Anleihen vom populären wie potenten Bruder Focus RS macht der kleine Ka+ RS mächtig auf dicke Hose – zumindest virtuell. Gefräßige und schwarz abgesetzte Kühleröffnungen, ebenfalls schwarze Doppelspeichen-Alufelgen und ein schwer sportliches Racing-Blau machen den Ford Ka+ RS zur absoluten Donnerkiste. Zumal der mächtige Heckflügel einer Kampfansage gleich kommt! Durch seine technische Verwandtschaft zum Ford Fiesta – die beiden Autos basieren auf der gleichen Plattform – ließe sich der 1.6 EcoBoost vom Fiesta ST im Plug-&-Play-Verfahren in den Ford Ka+ RS verpflanzen. Klar, wenn 182 PS auf eine Tonne Gewicht treffen, rückte der Ford Ka+ RS dem Fiesta ST gewaltig ans Blech.

Ka+ RS könnte locker 220 Sachen rennen