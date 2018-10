An der Karosse dominieren die exklusive Lackierung "Shadow Black" in Metallic oder mattem Farbton sowie die mattschwarzen Kohlefaser-Einsätze an Tür-Einstiegsleisten, Lüftungs-Blenden und Mittelkonsole.

Ford pflegt die Ford GT Heritage Edition, die bereits 2016 und 2017 aufgelegt wurde, mit einem neuen Modell Ende 2018, das den 50. Geburtstag des Le-Mans-GT40 von 1968 und 1969 feiert. Es trägt die berühmte "Gulf Oil"-Rennlackierung!

Mit dem Sondermodell namens Ford GT Heritage Edition (2018) feiern die Kölner legendäre Siege des Ford GT40 Mark IV vor 50 Jahren beim 24h-Rennen in Le Mans. Nach ersten Auflagen 2017, folgt nun 2018 eine weitere Version in "Gulf Oil"-Rennlackierung, mit der die siegreichen Fahrzeuge von 1968 und 1969 zitiert werden. Unique Heritage Blue und Heritage Orange heißen die Farbtöne der weltberühmten Lackierung. Auch der Innenraum soll die legendären Rennwagen mit einem entsprechenden Sitzmuster zititeren. Optionale Kohlefaser-Akzente für das Interieur lassen Raum zur Individualisierung. Das Sondermodell bleibt streng limitiert und wird 2019 mit der Startnummer 9 als Reminiszenz an das siegreiche Auto von 1968 ausgeliefert. Analog dazu die Startnummer 6 für das 2020er-Modell des Ford GT Heritage Edition, dessen Wurzeln beim siegreichen Auto von 1969 liegen. Mehr zum Thema: Alles zu Sondermodellen

Gulf-Sondermodell 2018: Ford GT Heritage Edition

Zuvor schickte Ford die 67er-Variante des Ford GT Heritage Edition (2017) in die Schauräume. "Das Editionsmodell ist der direkte Nachfolger der Ford GT '66 Heritage Edition und erinnert an den glorreichen Sieg der beiden Amerikaner Dan Gurney und A.J. Foyt im Jahre 1967", sagte Dave Pericak, Global Director bei Ford Performance. Die GT-Sonderversion ist in Race-Rot lackiert, über die Karosserie ziehen sich weiße Streifen und an verschiedenen Stellen finden sich Carbon-Applikationen wieder. An Motorhaube und Türen zeigen sich weiße Startnummern. 20-Zoll-Alufelgen in Silber-Satin mit schwarzen Radmuttern, rote Bremssättel und silberne Spiegelkappen runden den Auftritt des Ford GT '67 Heritage Edition ab. Im Innenraum zählen die neue Lederpolsterung der Carbonsitze mit roten Kontrastnähten, die sich auch am Sportlenkrad wiederfinden, und eloxierte Schaltwippen zur besonderen Ausstattung des Ford GT Heritage Edition (2017). Hinzu kommen rote Gurte, diverse Aluminium-Dekorleisten und eine besonderen Gestaltung der Lufteinlassdüsen und der Mittelkonsole.

Ford GT Heritage: '66- & '67-Editionen (2016, 2017)

2016 erinnerten die Amerikaner bereits mit dem Sondermodell Ford GT Heritage (2016) an den Le-Mans-Sieg von 1966. Die Farbkombination aus Gold und schwarz spiegelt sich überall am und im GT wider. Goldfarbig abgesetzte Applikationen bringen Instrumententräger und Schaltwippen zur Geltung, während die exklusive Lackierung "Shadow Black" in Metallic oder mattem Farbton sowie die mattschwarzen Kohlefaser-Einsätze an Tür-Einstiegsleisten, Lüftungs-Blenden und Mittelkonsole den Gesamteindruck dominieren. GT-typisch prangen auch in der '66 Heritage Edition die auf den Kopfstützen und dem Lenkrad eingeprägten Ford GT-Logos. Das besondere Highlight sind aber die silbernen Racing-Dekorstreifen, die das Rennwagen-Flair des Ford GT '66 Heritage (2016) erst so richtig hervorheben. Das Design wiederholt sich an den Türinnenseiten und einer speziellen Plakette mit der jeweiligen Seriennummer und wie beim 1966er GT40 Mark II kommt das Lenkrad mit Lederbezug, während die Sicherheitsgurte ganz klassisch aus blauem Fasermaterial bestehen. Mit den Kohlefaser-Sportsitzen im Ebony-Lederbezug und den ebenfalls mit Leder überzogenen Armaturenträger und Dachhimmel vereint das Sondermodell auch im Innenraum Sportlichkeit und Stil. In diesem gestylten Ford GT wären im Jahr 1966 sicher auch Bruce McLaren und Chris Amon, die einstigen Sieger des 24-Stunden-Rennens, gerne über die Piste gebrettert. Eins ist klar: An Anspielungen auf das Le Mans-Siegerauto mangelt es dem Ford GT '66 Heritage Edition nicht. Im Gegenteil, von der Hommage an das vor 50 Jahren siegreiche Fahrzeug, gibt es eine limitierte Stückzahl von – wie sollte es anders sein – 50 Stück.