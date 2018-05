350 PS aus einem Alfa-Motor, Hinterradantrieb und ein Carbon-Bodykit – das alles bietet der Fiat 500 "Giannini 350 GP" von Gram Torino Engineering. Als Hommage an Italo-Tuner Giannni soll er in einer Stückzahl von 100 Exemplaren gefertigt werden. Auch der Preis hat es in sich!

Der Fiat 500 "Giannini 350 GP" steht in einer langen Ahnenreihe, die bis in die 30er zurückreicht. Damals begann alles mit dem 500A, dem "Topolino" (Mäuschen), den Italo-Tuner Giannini ab 1936 mittels Motor-Modifikation und Optimierung der Bremsen zum legendären Rekordflitzer hochzüchtete. Gianinni selbst ist heute nur noch im Servicebereich tätig und der "Giannini 350 GP" von daher als streng limitierte Hommage an die gute alte Zeit zu verstehen. Realisiert wurde er von der Firma Gram Torino Engineering, die im Auftrag Gianninis an der Produktion von insgesamt 100 Stück des Kraftzwerges arbeiten. Ob dem getunten Fiat 500, der erstmals auf der Turin Motor Show (7. bis 11. Juni 2017) vorgestellt wurde, eine ähnlich glamouröse Zukunft wie seinem Urahn beschienen ist, wird sich erst noch zeigen müssen. Fest steht aber, dass die Hot-Hatch-Rakete in der Tradition von Straßenkriegern wie dem Abarth 500 "Ares" von Pogea Racing alles tut, um so viele Blicke wie möglich auf sich zu ziehen. Wie eine italienische Primadonna präsentiert sich der City-Flitzer als aufgetakelter Paradiesvogel, das breite Kohlefaser-Bodykit mit den auffälligen Ventilationsschlitzen selbstbewusst nach allen Seiten streckend. Doch damit nicht genug! Auch von vorne ist das ehemalige "City Car of the Year" kaum wiederzuerkennen. Zwei weitere Schweinwerfer ragen links und rechts des Giannini-Logos aus der Nase, darunter wölbt sich die geschwungene Lippe eines riesigen Lufteinlasses so lasziv wie eine italienische Schönheit am Strand von Rimini. Sogar die Motorhaube kommt nicht ungeschoren davon, sondern gibt mit einer langgezogenen Öffnung unterhalb der Windschutzscheibe den Blick auf die Stoßdämpfer von Öhlins frei.

Fiat 500 "Giannini 350 GP" mit 350 PS