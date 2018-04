3,4 Liter Hubraum, 8 Zylinder – fertig ist der Name des Ferrari 348. Der Sportwagen wurde von 1989 bis 1995 gebaut und war mindestens 295 PS stark, spätere Varianten schickten 320 PS an die Hinterräder. Der Ferrari 348 war in drei Karosserievarianten erhältlich, an die Seite von Berlinetta und Targa trat später auch der Spider.