Nur um wenige Automarken herrscht ein solcher Hype wie um Tesla. Zwar ist die Marke noch relativ jung, hat es aber bereits geschafft, sich in den ersten Monaten 2023 mit dem Model Y an die Spitze der Welt-Bestseller zu setzen. Grund genug, sich die Marke einmal genauer anzusehen.

Fünf Fakten über Tesla, die kaum jemand kennt

1. Elon Musk ist nicht der Gründer von Tesla

Gegründet wurde die Marke im Jahr 2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpenning. Erst rund ein Jahr später stieg Elon Musk als Investor in die Firma ein. Nachdem sich die Gründer 2007 und 2008 zurückgezogen haben, übernahm Musk das Steuer und wurde CEO von Tesla. Den von 2008 bis 2012 gebauten Roadster, das erste Auto von Tesla, hielt Musk für ein Desaster, wie er einige Jahre später zugab. Erst mit dem 2012 eingeführten Tesla Model S hat die Erfolgsstory des Unternehmens so richtig Fahrt aufgenommen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das bedeutet das "T" im Tesla-Logo wirklich (Video):

2. CO2-Zertifikate sind Gewinntreiber des Unternehmens

Tesla ist nicht nur mit dem Verkauf von Autos erfolgreich. Ein weiteres wichtiges Standbein ist der Verkauf von CO2-Zertifikaten. Im Jahr 2022 entfielen immerhin 1,78 Milliarden US-Dollar des Gewinns in Höhe von 12,6 Milliarden US-Dollar auf den Emissionshandel. Dabei verkauft der Hersteller die Zertifikate an US-Hersteller wie General Motors, die aktuell noch nicht genügend emissionsfreie Autos produzieren und gezwungen sind, dies mit CO2-Zertifikaten auszugleichen.

3. Tesla ist wertvoller als VW

Mit einem Börsenwert von rund 66 Milliarden US-Dollar ist Tesla der wertvollste Autohersteller der Wert. Selbst Toyota, die mit 10,5 Millionen verkauften Autos beliebteste Automarke 2022, schafft es auf einen Börsenwert von "nur" 52 Milliarden Dollar. Volkswagen liegt mit rund 34 Milliarden Dollar Börsenwert bei rund 8,3 Millionen verkauften Autos ebenfalls hinter Tesla. Obwohl Tesla im Jahr 2022 lediglich 1,3 Millionen Autos verkauft hat, haben die Investor:innen an der Börse offenbar mehr Vertrauen in die Marke, für die Zukunft gewappnet zu sein, als es bei Toyota oder VW der Fall ist.

4. Elon Musk bekommt bei Tesla kein festes Gehalt

Obwohl er der CEO des Unternehmens ist, kriegt Elon Musk von Tesla kein regelmäßiges Gehalt ausgezahlt. Aber wie kann er dann zu den reichsten Menschen der Welt gehören? Elon Musk bekommt eine erfolgsabhängige Vergütung in Form von Aktienoptionen. Im Jahr 2022 hatten sie einen Wert von 58 Milliarden US-Dollar – die höchste Managerbezahlung überhaupt. Hintergrund: Schon 2017 legte man bei Tesla diese Vergütung fest, sobald die Marke bestimmte Ziele erreicht. Das hat Tesla 2022 geschafft, sodass Musk nun die Belohnung bekam.

5. Versteckte Ostereier in Tesla Autos

Mit sogenannten Easter Eggs (dt. Ostereier) verstecken die Entwicklungs- und Designteams kleine Gimmicks in ihren Produkten, quasi als Gruß an die Kundschaft. In den Modellen von Tesla passiert dies vor allem in Form von versteckten Funktionen. So wird beispielsweise die Straße auf dem Display in Regenbogenfarben getaucht, wenn der Autopilot viermal schnell aktiviert wird. Auch ein buntes Licht am Ladeport oder ein 007-Modus lassen sich in manchen Modellen aktivieren.