Chevrolet Corvair mit Übersteuergefahr

Autofahrende in den USA waren aber untersteuernde Autos gewohnt und verunfallten reihenweise. Eigentlich sollte das urplötzlich ausbrechende Heck samt Pendelachse von sehr hohen hinteren Reifendrücken in Schach gehalten werden – die unüblichen Angaben in der Anleitung hielten jedoch nur allzu viele für Schreibfehler. So spielte der kleine Chevrolet eine unrühmliche Rolle in der Abhandlung "Unsafe at any Speed" des amerikanischen Verbraucherschützers Ralph Nader über Konstruktionsschwächen US-amerikanischer Automobile. Das vorgeworfene, gefährliche Fahrverhalten sorgte für einen enormen Verkaufsrückgang. Da halfen selbst umfangreiche Modifizierungen nicht mehr. 1969 war das Ende für den Corvair besiegelt.

Foto: Bernd Ebener