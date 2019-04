Wählen Sie das beste Auto-Design 2013 und gewinnen Sie eine neue Mercedes C-Klasse im Wert von ca. 40.000 Euro! Welche Neuvorstellungen gefallen Ihnen besonders?

"Gutes Design verkauft das Auto“, so lautet ein wichtiger Grundsatz im großen Geschäft mit der rollenden Ware. Und wohl noch nie war die Auswahl ansprechend in Form gebrachter Autos so groß wie heute. In den zurückliegenden zwölf Monaten haben die Hersteller ein wahres Feuerwerk interessanter Neuheiten abgebrannt.

Design Trophy 2014: Gewinnen Sie die neue Mercedes C-Klasse!

Wie in jedem Jahr suchen wir wieder die attraktivsten Modelle in fünf Kategorien sowie den absoluten Top-Favoriten. Füllen Sie den Coupon auf Seite 93 der aktuellen AUTO ZEITUNG (Ausgabe 4/2014) aus und senden Sie ihn per Postkarte oder Fax zurück – oder stimmen Sie gleich hier online ab. Es lohnt sich: Durch die Teilnahme sichern Sie sich Ihre Chance auf einen brandneuen Mercedes C 180!

oder stimmen Sie gleich hier online ab

Präsentiert von

AUTO ZEITUNG