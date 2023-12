Datenschutz

Datenschutzbestimmungen

Unseren Datenschutzmanager können sie über nachfolgenden Link direkt aufrufen: [Datenschutzmanager]

* * *

Es gibt für Sie zwei Wege unser Angebot zu nutzen:

Bei der PUR-Variante verzichten wir nahezu vollständig auf Werbung und Werbetracking. Ihre Nutzung analysieren wir in diesem Zusammenhang nur für die Optimierung unseres Angebots, um Ihnen ein noch relevanteres Produkt und Inhalte bereitstellen zu können. Sollten Sie uns hingegen kostenfrei nutzen wollen, benötigen wir Ihre Einwilligung für Werbung und Werbetracking sowie auch die Datenweitergabe an ausgewählte Dritte, um das kostenfreie Angebot an Sie finanzieren zu können. Die Analyse des Nutzungsverhaltens erfolgt dabei, um Ihnen relevantere und optimierte Werbung auszuspielen.

Die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen gelten für unsere kostenfreie Variante. Die Datenschutzbestimmungen für unsere PUR-Variante finden Sie hier.

* * *

Die Internetseiten unter www.autozeitung.de (im Folgenden „Webseite“) sind ein Angebot der Bauer Xcel Media Deutschland KG (im Folgenden auch „wir“, „uns“), ein Unternehmen der Bauer Media Group. Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren vertrauliche Behandlung sehr ernst. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts der Europäischen Union, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend „DSGVO“) und der weiteren anwendbaren Regelungen. Einzelne Funktionen unserer Webseite sind mit der Erhebung, Nutzung und sonstigen Verarbeitung von personenbezogenen Daten verbunden. Dabei legen wir großen Wert auf den sorgfältigen, rechtmäßigen und transparenten Umgang mit Ihren Daten. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Webseite und über Ihre Rechte unter der DSGVO.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Bauer Xcel Media Deutschland KG

Meßberg 1

20095 Hamburg

E-Mail: Datenschutz_Xcel@bauerxcel.de

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist wie folgt erreichbar:

E-Mmail: datenschutz@bauermedia.com

2. Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind „personenbezogene Daten“. Diese sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (sog. betroffene Person) beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, aber auch Informationen wie beispielsweise IP-Adressen.

Spezifische Angaben zu den jeweils von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten finden Sie nachfolgend bei den im Einzelnen aufgeführten Datenverarbeitungsvorgängen.

3. Automatisch erhobene Protokolldaten

Bei jedem Aufruf unserer Webseite werden automatisch die folgenden Browserinformationen in den Logfiles unseres Webservers protokolliert:

IP-Adresse des anfragenden Rechners

Die komplette Anfrage an unsere Server inkl. Anfrage-Zeile, http- & identid-Username, Remote Host

Auf unserer Webseite aufgerufenen Dateien und URLs

Internetseite, von der aus der Aufruf stattfindet

http-Antwort-Code und -Größe

Datum, Uhrzeit, Dauer des Besuchs

Daten des anfragenden Browsers: Browserhersteller, Browserversion, Betriebssystem

Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Funktionsfähigkeit unserer Webseite sicherzustellen und zu optimieren, eine angemessene Datensicherheit zu gewährleisten und mögliche Cyberangriffe durch Dritte verfolgen zu können. Die Protokolldaten werden bis zur automatisierten Löschung nach 14 Tagen gespeichert. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus den eingangs in diesem Absatz genannten Zwecken zur Datenerhebung.

4. Einsatz von Cookies und Pixeln

a) Was sind Cookies und Pixel?

Auf unserer Webseite kommen „Cookies“ und „Pixel“ zum Einsatz, die unterschiedliche Daten speichern und verarbeiten können und dabei helfen, Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung zu stellen und unsere Webseite damit nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen und vor allen Dingen, um Ihnen individualisierte Werbung ausspielen zu können. Bei „Cookies“ handelt es sich um kleine Textdateien, die von unserem Webserver an Ihr Endgerät gesendet werden, um bestimmte Angaben (z.B. Merkmale zur Identifizierung) zu speichern. Als „Pixel“ werden im ursprünglichen Sinne Tracking-Grafiken, heutzutage jedoch häufig auch Skripte bezeichnet, die im Online-Angebot eingebettet entsprechende Funktionen ausüben. Cookies dienen etwa dazu, die Angaben zu einem Nutzer während oder auch nach dem Besuch innerhalb eines Onlineangebots zu speichern. Hierbei gibt es verschiedene Arten von Cookies und Pixeln (im Folgenden insgesamt „Cookies“).

b) Welche Cookies und Pixel werden auf der Webseite gesetzt und wie entscheiden Sie, welche Cookies und Pixel gesetzt werden?

Eine vollständige Liste der Anbieter der auf der Webseite eingebundenen Cookies, Beschreibungen der Zwecke der Cookies sowie weitere Informationen zu den jeweiligen Cookies finden Sie im [Datenschutzmanager] unserer Consent Management Platform (im Folgenden „CMP“). In diesen nach IAB-TCF-Standard erstellten Übersichten in der CMP zeigen wir Ihnen sämtliche Anbieter an und geben Ihnen weitere transparente Informationen zur Datenverarbeitung. Wir nutzen das aktuelle „Transparency & Consent Framework“ 2.2 der IAB Europe.

Wir setzen Cookies überwiegend nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung auf Basis von § 25 Abs 1 TTDSG und, sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, datenschutzrechtlich auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Daneben setzen wir in Einzelfällen auf Basis von § 25 Abs. 2 TTDSG Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um unsere Website zur Verfügung zu stellen (im Folgenden „Erforderliche Cookies“). Solche erforderlichen Cookies setzen wir mithin auch ohne Ihre Einwilligung. In diesen Fällen erfolgt eine Datenverarbeitung, sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, datenschutzrechtlich aufgrund unseres jeweiligen in der CMP dargelegten berechtigten Interesses auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Im Hinblick auf Cookies, die wir nur nach einer von Ihnen erteilten Einwilligung setzen, können Sie beim ersten Besuch unserer Webseite und dann jederzeit in unserer CMP [Datenschutzmanager] darüber entscheiden, ob und welche Cookies Sie akzeptieren. Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, indem Sie auf das Feld „Einwilligen und weiter“ oder „Alle akzeptieren“ klicken. Daneben können Sie in den Einstellungen keine Cookies oder einzelne oder alle akzeptieren, indem Sie ein grünes Häkchen neben das jeweilige Cookie setzen bzw. nicht setzen und dann auf „Einstellungen speichern“ klicken.

Im Hinblick auf einige erforderliche Cookies können Sie beim ersten Besuch unserer Webseite und dann jederzeit in unserem CMP [Datenschutzmanager] dem Setzen von diesen Erforderlichen Cookies widersprechen, indem Sie in den Einstellungen das von uns jeweils vorangekreuzte Häkchen entfernen. Andere Erforderliche Cookies sind derart unabdingbar, dass wir unsere Webseite nicht zur Verfügung stellen können, wenn diese nicht von uns gesetzt werden. Dem Setzen dieser Erforderlichen Cookies können Sie mithin nicht widersprechen.

Wenn Sie Cookies nicht akzeptieren bzw. der Verwendung von Erforderlichen Cookies – soweit wir Ihnen dieses Recht gewähren – widersprechen, kann dies zur Folge haben, dass ein Teil unserer Webseite nicht verfügbar ist und somit einige Funktionen nicht genutzt werden können.

Ihre in der CMP vorgenommenen Einstellungen werden auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert. Sie müssen diese daher erneut vornehmen, wenn Sie Ihren Browserverlauf löschen oder ein anderes Gerät oder einen anderen Internetbrowser verwenden.

Für die Darstellung unserer CMP verwenden wir die Dienstleistungen von Sourcepoint Technologies, Inc., New York, USA. Wir haben Sourcepoint vertraglich datenschutzkonform als Auftragsverarbeiter eingebunden. Sourcepoint ist für das „Transparency & Consent Framework“ 2.2 des IAB Europe registriert.

c) Was für Arten von Cookies werden gesetzt?

(i) Cookies für Werbeeinblendungen in gemeinsamer Verantwortung mit unserem Vermarkter

Die Auslieferung nutzungsbasierter Online-Werbung wird überwiegend von unserem digitalen Werbevermarkter, der Ad Alliance GmbH betrieben. Hierzu binden wir Cookies der Ad Alliance GmbH ein, die es der Ad Alliance GmbH wiederum ermöglichen, Cookies weiterer Vendoren einzubinden, um die Werbeeinblendungen auf unserer Webseite den Interessen der jeweiligen Nutzer anzupassen. Die Cookies werden überwiegend nur nach einer von Ihnen anhand der CMP erteilten Einwilligung (zur Einwilligungserteilung siehe oben unter Ziffer 4.b)) gesetzt. Weitere Informationen zu diesen Cookies und den einzelnen Vendoren finden Sie in unserem CMP [Datenschutzmanager]. Mit der Ad Alliance GmbH und den von dieser eingesetzten Vendoren stehen wir in einem Verhältnis der sogenannten „gemeinsamen Verantwortlichkeit“ nach Art. 26 DSGVO. Dementsprechend haben wir in einer gemeinsamen Vereinbarung in transparenter Form festgehalten, wer von uns welche Verpflichtung gemäß der DSGVO erfüllt. Das Wesentliche der Vereinbarung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Hierzu können Sie sich gern jederzeit an unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@bauermedia.com wenden.

(ii) Cookies außerhalb der gemeinsamen Verantwortung mit unserem Vermarkter

Auch außerhalb der gemeinsamen Verantwortung mit der Ad Alliance GmbH und den von dieser eingesetzten Vendoren werden auf unserer Webseite Cookies gesetzt. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Cookies zur Reichweitenmessung, zur weiteren Auswertung unserer Webseite sowie zur weiteren Vermarktung unserer Webseite anhand der Ausspielung von Werbung. Die Cookies setzen wir überwiegend nur nach einer von Ihnen anhand der CMP erteilten Einwilligung (zur Einwilligungserteilung siehe oben unter Ziffer 4.b)). In wenigen Fällen setzen wir auch Erforderliche Cookies ohne eine von Ihnen erteilten Einwilligung (zum Widerspruch Ihrerseits siehe oben unter Ziffer 4.b)). Folgend finden Sie eine Auflistung dieser Cookies mit Angaben zu (i) Name des eingebundenen Dienstes und Name des Dienstleisters, (ii) der technischen Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes, (iii) den verarbeiteten Daten, (iv) den Zwecken der Einbindung, (v) der Beschreibung des einzelnen Dienstes, (vi) der Rechtsgrundlage der Verarbeitung, (vii) etwaigen Zwecken, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt, (viii) der Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten, (ix) dem Dienstleistertyp, (X) Datenübermittlung an Drittland, (xi) den Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes:

agof – daily campaign facts Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Dienst zur Reichweitenmessung Verarbeitete Daten – IP-Adresse (gekürzt)

– zufällig erzeugter Client-Identifier (entweder ein Cookie, ein „Local Storage Object“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen des Browsers erstellt wird)

– Beim Ausfüllen des Fragebogens: Angaben zur Soziodemografie und zum Mediennutzungsverhalten Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Anzeigen-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Beschreibung des einzelnen Dienstes Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur „Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW – https://www.ivw.eu/) sind oder an den Studien der „Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.“ (AGOF – https://www.agof.de/) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der „Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.“ (agma – https://www.agma-mmc.de/) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten i00 = 252 Tage, ioam2018 = 325 Tage, popupcheck = 1 Tag



Unabhängig von der Cookie Lifetime werden die gespeicherten Daten maximal für 6 Monate aufbewahrt. Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland nein Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://www.agof.de/datenschutz-allgemein/

agof – daily digital facts Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Dienst zur Reichweitenmessung Verarbeitete Daten – IP-Adresse (gekürzt)

– zufällig erzeugter Client-Identifier (entweder ein Cookie, ein „Local Storage Object“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen des Browsers erstellt wird)

– Beim Ausfüllen des Fragebogens: Angaben zur Soziodemografie und zum Mediennutzungsverhalten Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen Beschreibung des einzelnen Dienstes Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der „Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW – https://www.ivw.eu/) sind oder an den Studien der „Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.“ (AGOF – https://www.agof.de/) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der „Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.“ (agma – https://www.agma-mmc.de/) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten i00 = 252 Tage, ioam2018 = 325 Tage, popupcheck = 1 Tag



Unabhängig von der Cookie Lifetime werden die gespeicherten Daten maximal für 6 Monate aufbewahrt. Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland nein Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://www.agof.de/datenschutz-allgemein/

CleverPush GmbH

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Push-Benachrichtigungsdienst für Websites und Apps Verarbeitete Daten – Web-Push: IP-Adresse, Browser-ID mit Public Key und Private Key, Zeitpunkt der Eintragung, Browserversion, Art und Version des Betriebssystems

– App-Push: IP-Adresse, Push-Token, Zeitpunkt der Eintragung, Typ des Endgerätes, Art und Version des Betriebssystems



– Abonnierte Themen, Sprache des Browsers bzw. des Endgerätes, Tags, Land, Zeitzone



– Variable Event-Daten der Follow-Up Kampagnen Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Inhalte-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

– Produkte entwickeln und verbessern Beschreibung des einzelnen Dienstes Über Push-Benachrichtigungen bieten wir Ihnen ein Abonnement ausgewählter Themen sowie mutmaßlich interessanter Informationen an. Für den Versand über den Browser oder unsere Apps sowie die statistische Auswertung nutzen wir den Dienst „CleverPush“. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten __cfduid = 1 Jahr, __zlcmid = 1 Woche, _ga = 1 Woche, _gid = 1 Tag, _hjid = 1 Jahr, gdprcookienotice = 1 Monat



Wenn die IP-Adresse Gegenstand der Verarbeitung ist, erfolgt diese nur soweit es für die technische Durchführung des jeweiligen Kommunikationsvorganges erforderlich ist. Nach dessen Beendigung wird die IP-Adresse gelöscht. Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland nein Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://cleverpush.com/de/privacy

INFOnline / IVW INFOnline GmbH

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Dienst zur Reichweitenmessung Verarbeitete Daten – IP-Adresse

– zufällig erzeugter Client-Identifier (entweder ein Cookie, ein „Local Storage Object“ oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen des Browsers erstellt wird) Zwecke der Einbindung – Inhalte-Leistung messen Beschreibung des einzelnen Dienstes Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der „INFOnline GmbH“ (https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.



Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der „Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW – https://www.ivw.eu/) sind oder an den Studien der „Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.“ (AGOF – https://www.agof.de/) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der „Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.“ (agma – https://www.agma-mmc.de/) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten i00 = 252 Tage, ioam2018 = 325 Tage, popupcheck = 1 Tag Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland nein Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://www.INFOnline.de

meinpodcast.de Media On Work GmbH

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes iFrame



Podcast-Hosting-Dienst Verarbeitete Daten – Personenstammdaten (z.B. Namen sowie Adress- und Kontaktdaten von Kun-den, Mitarbeitern, Mietern, Abonnenten, oder Geschäftspartnern)

– Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail)

– Vertragsstammdaten (z.B. Daten zur Vertragsbeziehung)

– Kundenhistorie (z.B. vorangehende Transaktionen)

– Vertragsabrechnungs-, sowie Finanz- und Zahlungsdaten

– Planungs- und Steuerungsdaten

– Sonstige: IP-basierte Nutzungsdaten Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Inhalte-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

– Produkte entwickeln und verbessern Beschreibung des einzelnen Dienstes Auf unserer Webseite setzen wir den Podcast-Hosting-Dienst „MeinPodcast.de“ ein. Die Podcasts werden dabei von „Media On Work“ geladen oder über „Media On Work“ übertragen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten wp_wpfileupload_0 = 2 Tage Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland nein Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://meinpodcast.de/datenschutz/

Social Embed Cookie

Bauer Xcel Media Deutschland KG

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Dienst zur Anzeigensteuerung externer Inhalte Verarbeitete Daten – zufällig erzeugter Client-Identifier Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen Beschreibung des einzelnen Dienstes Auf unserer Website können externe Inhalte von sozialen Netzwerken integriert sein, um redaktionelle Inhalte zu erzählen. Ihre Einwilligung zur Anzeige dieser externen Inhalte wird über das Social Embed Cookie gesteuert. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten euconsent-v2-embeds = 1 Monat Datenübermittlung an Drittland nein

Sourcepoint Technologies, Inc.

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Consent Management Platform Verarbeitete Daten - Datum und Uhrzeit des Besuchs - Geräteinformationen - Browser-Informationen - Anonymisierte IP-Adresse - Einwilligungsprofil "Ja" oder "Nein" - Zufallsgenerierte Identifikationsnummer für die Zuordnung des Endgerätes zum Einwilligungsprofil Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen Beschreibung des einzelnen Dienstes Mit der Consent Management Platform (CMP) von Sourcepoint geben wir Ihnen transparente Informationen zur Datenverarbeitung und ermöglichen es Ihnen, eine Einwilligung für das Setzen von Cookies und der Verarbeitung Ihrer Daten zu erteilen sowie diese jederzeit zu widerrufen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten _sp_v1_uid, _sp_v1_data, _sp_v1_ss, _sp_v1_opt, _sp_v1_consent, _sp_v1_csv, _sp_v1_lt = 1 Monat



euconsent-v2, consentUUID = 1 Jahr



_sp_enable_dfp_personalized_ads = 90 Tage Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland Ja, zusätzlich abgesichert durch EU Standardvertragsklauseln (SCC) Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/

KR3M. MEDIA GMBH

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Browserspieledienst Verarbeitete Daten – Name der abgerufenen Webseite

– Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs

– übertragene Datenmenge

– Meldung über erfolgreichen Abruf

– Browsertyp und -version

– Betriebssystem des Nutzers

– Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)

– IP-Adresse

– anfragender Provider Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Inhalte-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

– Produkte entwickeln und verbessern Beschreibung des einzelnen Dienstes Auf unserer Webseite sind Browserspiele (wie z.B. Majong) der Firma kr3m. media GmbH eingebunden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten kr3mN2Id = 1h Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland nein Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://kr3m.com/datenschutz

Tipser AB

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Online-Shop Widget Verarbeitete Daten – Buchungsdaten

– Informationen zur Bestellung

– Kontaktdaten und Namen

– IP-Adressen der Nutzer, die die Verlags-Website besuchen Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Anzeigen-Leistung messen

– Inhalte-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

– Produkte entwickeln und verbessern Beschreibung des einzelnen Dienstes Auf unserer Webseite sind Widgets und der Online-Shop des Dienstes „Tipser AB“ eingebunden. Die im Widget bzw. im Shop angezeigten Produkte können direkt über den „Tipser“-Shop, der sich in Form eines Layers über der Internseite öffnet, gekauft werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Tipser nutzt die Daten zur ordnungsgemäßen Abwicklung von Käufen. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten _ga = 2 Jahre, _gid = 24h, _gat = Session, analyticsSessionId = 1 Jahr Dienstleistertyp Joint Controller Datenübermittlung an Drittland nein Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://tipser.co/de/rechtliches/datenschutz/

Google LLC

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Webanalysedienst Verarbeitete Daten - IP Adresse (gekürzt) - Nutzungsdaten - Klickpfad - Browser-Informationen - Geräte Informationen - Besuchte Seiten - Referrer URL - Standort-Informationen - Kaufaktivität - Widget-Interaktionen - Datum und Uhrzeit des Besuchs - Daten zur Benutzerinteraktion - Suchverlauf - Cookie ID - User Agent - Seitentiefe - Sitzungsdauer - Besuchte Unterseiten - Häufigkeit und Dauer von Unterseitenbesuchen Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Inhalte-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

– Produkte entwickeln und verbessern Beschreibung des einzelnen Dienstes Wir verwenden „Google Analytics“ um die Nutzung unserer Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei nutzen wir Google Analytics mit aktivierter IP-Anonymisierung, so dass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Speicherdauer des Cookies oder der sonstigen Technologie ab Erhebung und Speicherdauer der verarbeiteten Daten _gat, _gat_bdu, _gat_UA-* = Session, _gid = 24 Stunden, _ga, _gads = 2 Jahre Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland nein (nur in Ausnahmefällen) Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de



http://www.google.com/policies/privacy

JotForm

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes iFrame



Gewinnspielformular Verarbeitete Daten Bei Verwendung von JotForm für Umfragen:

– Ihre Fragen und Antworten



Bei Verwendung von JotForm für Gewinnspielformulare:

Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung zur Teilnahme am Gewinnspiel werden Ihre Angaben in Formular (z.B. Name) verarbeitet



Statistische Nutzungsdaten:

– besuchte Webseite

– IP-Adressen

– Internet Service Provider

– Betriebssystem und -version

– Gerätetyp, -system und Perfomance-Informationen

– Geo-Lokalisierung (auf Basis der IP-Adresse)

– Zeitstempel Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Inhalte-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

– Produkte entwickeln und verbessern Beschreibung des einzelnen Dienstes Wir bieten auf unserer Webseite regelmäßig die Teilnahme an unterschiedlichen Gewinnspielen an. Mit dem Dienst „JotForm“ integrieren wir Formulare in diesen Gewinnspielen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland ja, zusätzlich abgesichert durch EU Standardvertragsklauseln (SCC) Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://www.jotform.com/privacy/

JW Player - Longtail Ad Solutions, Inc.

Technische Form der Einbindung und Art des eingebundenen Dienstes JavaScript



Video-Player-Service Verarbeitete Daten – IP-Adresse

– Geräte-ID

– User Agent

– Local Storage Client ID

– Client Account-Informationen

– Session-ID (nicht dauerhaft) Zwecke der Einbindung – Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

– Auswahl einfacher Anzeigen

– Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen

– Personalisierte Anzeigen auswählen

– Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen

– Personalisierte Inhalte auswählen

– Anzeigen-Leistung messen

– Inhalte-Leistung messen

– Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

– Produkte entwickeln und verbessern Beschreibung des einzelnen Dienstes Wir setzen zur Anzeige von Videos auf unserer Webseite den Video-Player „JW Player“ ein. Zudem erstellen wir mit „JW Player“ Reports über die Videonutzung, um die Qualität der empfohlenen Videos zu erhöhen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Etwaige Zwecke, für die der Cookie-Anbieter die verarbeiteten Daten nutzt Keine eigenen Zwecke. Die verarbeiteten Daten werden in unserem Auftrag verarbeitet. Dienstleistertyp Auftragsverarbeiter Datenübermittlung an Drittland ja, zusätzlich abgesichert durch EU Standardvertragsklauseln (SCC) Links zu den Datenschutzhinweisen des Diensteanbieters und Informationen des Dienstes https://www.jwplayer.com/privacy/

Weitere Informationen zu diesen Cookies finden Sie ebenfalls in unserem CMP [Datenschutzmanager].

d) Weitere Möglichkeiten, Cookies einzustellen

Im Folgenden finden Sie Informationen, wie Sie – ergänzend zu oder anstatt mit Hilfe unserer Cookie-Einwilligungs-Plattform – Cookies auf der Webseite auf allgemeinere Art und Weise einstellen können:

Browser-Einstellungen

Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren, aber Sie können Ihren Browser so umkonfigurieren, dass er Cookies ablehnt oder vorher eine Bestätigung von Ihnen erfragt. Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten, oder auch wie Sie sämtliche bereits erhaltenen Cookies löschen und den Browser für alle weiteren sperren können.

5. Social Embeds

Wir stellen Ihnen auf unserer Webseite Social Embeds der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, Twitter/X, Spotify, YouTube, TikTok und Pinterest zur Verfügung. Social Embeds sind Inhalte aus sozialen Netzwerken, die wir auf unserer Webseite so integrieren, dass diese nicht verlassen werden muss. Dies nennt man „einbetten“, auf Englisch „embed“. Es handelt sich dabei um die Einbindung von Posts, Videos oder anderen Inhalten der Unternehmen:

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; ggf. werden jedoch auch personenbezogene Daten von Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, verarbeitet),

Instagram LLC (1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA; datenschutzrechtlich ist jedoch Facebook für Instagram verantwortlich, siehe dazu oben),

Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland; ggf. werden jedoch auch personenbezogene Daten von X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco CA 94103, USA, verarbeitet),

Spotify AB (Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Schweden),

YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; ggf. werden jedoch auch personenbezogene Daten von Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA verarbeitet),

TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway, London, England, WC2B 6NH sowie TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland (ggf. werden jedoch auch personenbezogene Daten von weiteren verbundenen Unternehmen dieser Gesellschaften in unsicheren Drittstaaten wie beispielsweise TikTok Inc. USA, verarbeitet) und

Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA).

Die Social Embeds erkennen Sie an den jeweiligen Logos der Unternehmen neben einem Bild oder Post oder anderem als extern erkennbaren Inhalt. Nach Aktivierung dieser Social Embeds können Sie die Inhalte aus dem jeweiligen Netzwerk sehen, die wir auf unsere Webseite eingebunden haben.

Vor dem Betätigen des „Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen“-Button („Aktivierungsbutton“) wird mit Hilfe unserer eingesetzten datenschutzfreundlichen Aktivierungs-Lösung verhindert, dass Ihre personenbezogenen Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an das jeweilige soziale Netzwerk übertragen werden. Solange Sie nicht auf den Aktivierungsbutton klicken, um Inhalte anzusehen, bleiben Sie für die Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks unsichtbar.

Diese datenschutzfreundliche Alternative (Aktivierungs-Lösung) setzen wir ein, um zu verhindern, dass soziale Netzwerke das Internetverhalten ohne aktiven Beitrag des Benutzers mitverfolgen und speichern.

Durch die Betätigung des Aktivierungsbuttons erklären Sie sich mit der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten durch das jeweilige Netzwerk und einer eventuellen Datenübermittlung in einen unsicheren Drittstaat ohne angemessenes Datenschutzniveau einverstanden. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Für die dann stattfindende Datenerhebung und -verarbeitung durch das Soziale Netzwerk, einschließlich des Einsatzes von Cookies und ähnlichen Technologien durch das Soziale Netzwerk, ist das jeweilige Soziale Netzwerk verantwortlich. Gehen Sie zumindest von Folgendem aus: Es werden dann Informationen dazu, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben, und Ihre IP-Adresse an das Soziale Netzwerk übermittelt, auch wenn Sie kein Profil/Konto bei dem jeweiligen Netzwerk besitzen oder dort gerade nicht eingeloggt sind. Sind Sie als Mitglied bei den Sozialen Netzwerken eingeloggt, ordnet das Netzwerk die Informationen Ihrem persönlichen Benutzerkonto zu. Wir erhalten keine dieser Informationen. Wir empfehlen Ihnen daher, vor Betätigung des Aktivierungsbuttons, die Datenschutzerklärung des jeweiligen Netzwerkes zu lesen:

6. Teilnahme an Gewinnspielen

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite regelmäßig die Teilnahme an unterschiedlichen Gewinnspielen an. Die von Ihnen bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel angegebenen Daten werden von uns nur zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Sofern wir das Gewinnspiel mit einen Kooperationspartner durchführen, kann eine Weitergabe Ihrer Daten an den Kooperationspartner zur Abwicklung des Gewinnspiels und zur Gewinnausschüttung erforderlich werden, um den Gewinn an Sie auszuschütten. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe der Daten an Dritte oder eine Nutzung der Daten zu Marketingzwecken (z.B. zum Versand von Newslettern) erfolgt nur, soweit sie hierzu zuvor ihre ausdrückliche Einwilligung erklärt haben.

Rechtsgrundlage für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie in den Datenschutzerklärungen, die wir Ihnen im Rahmen des jeweiligen Gewinnspiels zur Verfügung stellen.

7. Versand von Newslettern und Einsatz von Mailingwork

Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, fragen wir von Ihnen Ihre E-Mail-Adresse und die Art der Newsletter ab, die Sie bestellen möchten. Kurz darauf erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung per E-Mail mit der Bitte um Bestätigung Ihrer Newsletter-Bestellung über einen elektronischen Link. Erst wenn diese Bestätigung erfolgt ist, wird Ihre Adresse in unseren Verteiler aufgenommen und Sie erhalten automatisch die bestellten Newsletter (sog. Double-Opt-in-Verfahren). Die Speicherung Ihrer E-Mail-Adresse erfolgt durch uns nur, um den Versand der Newsletter zu ermöglichen.

Die im Newsletter enthaltenen Informationen werden Ihnen darüber hinaus auch auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt.

Für die technische Durchführung des Versands unserer Newsletter setzen wir den Newsletterversand-Service „Mailingwork“ ein, der von der Mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan, Deutschland betrieben wird (im Folgenden „Mailingwork“). Für den Einsatz von Mailingwork haben wir eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung geschlossen (Art. 28 Abs. 3 DSGVO). Mailingwork verarbeitet personenbezogene Daten in unserem Auftrag, um unsere Newsletter automatisiert und besser auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten zu versenden. Zur Durchführung des Newsletter-Versands ist es erforderlich, Ihre E-Mail-Adresse an Mailingwork zu übermitteln. Zudem erfasst Mailingwork die Information, ob die von Mailingwork versandten E-Mails geöffnet werden, und ermöglicht so einen besser auf Ihren Bedarf abgestimmten Versand von Newslettern.

Weitere Informationen dazu, wie personenbezogene Daten durch Mailingwork verwendet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Mailingwork, die unter https://mailingwork.de/datenschutzerklaerung abrufbar ist.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

8. Einbindung weiterer Dienste

a) Werbeeinblendungen ohne Cookie-Setzung in gemeinsamer Verantwortung mit unserem Vermarkter

Im Rahmen der gemeinsamen Verantwortung mit unserem digitalen Werbevermarkter, der Ad Alliance GmbH, und den von diesem eingesetzten Vendoren, verarbeiten wir personenbezogene Daten von Ihnen, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse oder ungefähre Standortdaten auf Basis berechtigter Interessen, ohne dass wir hierzu eine Einwilligung von Ihnen einholen. Dies gilt beispielsweise bei der Verarbeitung zur Reichweitenmessung, zu Marktforschungszwecken sowie zur Vermarktung unserer Webseite anhand der Ausspielung von nicht nutzungsbasierter Werbung. Diese Datenerhebung- und Verarbeitung basiert nicht auf der Einbindung von Cookies oder ähnlichen Technologien. In diesen Fällen erfolgt eine Datenverarbeitung, sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, datenschutzrechtlich aufgrund unseres jeweiligen in der CMP dargelegten berechtigten Interesses auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zu diesen Datenverarbeitungsvorgängen, den verarbeiteten personenbezogenen Daten, den von uns verfolgten berechtigten Interessen sowie zu den einzelnen Vendoren finden Sie in unserem CMP [Datenschutzmanager].

Einer dahingehenden Datenverarbeitung können Sie beim ersten Besuch unserer Webseite und dann jederzeit in unserem CMP [Datenschutzmanager] widersprechen, indem Sie in den Einstellungen das von uns jeweils vorangekreuzte Häkchen entfernen. Ihre in der CMP vorgenommenen Einstellungen werden auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert. Sie müssen diese daher erneut vornehmen, wenn Sie Ihren Browserverlauf löschen oder ein anderes Gerät oder einen anderen Internetbrowser verwenden.

Mit der Ad Alliance GmbH und den von dieser eingesetzten Vendoren stehen wir im Hinblick auf die in dieser Ziffer dargelegten Verarbeitungsvorgänge in einem Verhältnis der sogenannten „gemeinsamen Verantwortlichkeit“ nach Art. 26 DSGVO. Dementsprechend haben wir in einer gemeinsamen Vereinbarung in transparenter Form festgehalten, wer von uns welche Verpflichtung gemäß der DSGVO erfüllt. Das Wesentliche der Vereinbarung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Hierzu können Sie sich gern jederzeit an unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@bauermedia.com wenden.

b) Reichweitenmessung

Um die Reichweite unseres Angebots messen zu können, nutzen wir die Basismessung der INFOnline GmbH. Bei dieser Art der Messung handelt es sich um eine nicht personenbezogene Reichweitenmessung mittels Zählung der Aufrufe unserer Website. Eine Speicherung oder ein Abrufen von Informationen auf ihrem Endgerät findet nicht statt. Lediglich Ihre IP Adresse wird im Rahmen der Reichweitenmessung verarbeitet für die Dauer der Browsersitzung. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sie können der Datenverarbeitung unter nachfolgendem Link widersprechen: https://optout.ioam.de/optout.php

9. Datenweitergabe

a) Nutzung von Daten durch die Bauer Media Group

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben, dürfen die von Ihnen im Zusammenhang mit der Abonnementbestellung, Newsletterbestellung, Gewinnspielteilnahme, Registrierung als Nutzer oder bei anderen Gelegenheiten ausdrücklich abgefragten Informationen von uns auch an andere Unternehmen der Bauer Media Group übermittelt werden, damit diese die Daten dazu verarbeiten und nutzen können, um Ihnen die jeweils bestellten Services zu erbringen und/oder über Angebote zu Medienprodukten der Bauer Media Group zu informieren.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

b) Auftragsverarbeiter

Sämtliche personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen dieser Webseite verarbeiten, verarbeiten wir bei uns oder unseren Dienstleistern. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an externe Dienstleister, wie z. B. IT- und Dienstleister zu Websiteoptimierung, Werbeagenturen oder Analyseanbieter, um Ihnen unsere Dienste anbieten zu können. Wir haben diese Dienstleister sorgfältig ausgewählt und mit ihnen Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um folgende Dienstleister:

Amazon Web Services EMEA SARL, Niederlassung Deutschland Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Deutschland,

JotForm Inc, 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111, USA,

Longtail Ad Solutions, 8 West 38th Street, 6th Floor, NY 10018 New York, USA,

Podigee GmbH, Ritterstraße 2A, 10969 Berlin, sowie

Die in der Cookie Liste unter 4.c)(ii) als Auftragsverarbeiter gekennzeichneten Cookie Anbieter.

c) Dritte (sogenannte Übermittlungsempfänger)

Vertragspartner

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an andere (gemeinsame) Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten für gemeinsame oder für ihre eigenen Zwecke verarbeiten. Dies gilt beispielsweise für unseren Werbevermarkter, der Ad Alliance GmbH und den von der Ad Alliance GmbH eingebundenen Vendoren.

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur soweit dies rechtlich zulässig ist, entweder aufgrund der von Ihnen hierzu erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), zur Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) oder aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), um unseren Betrieb effizient zu gestalten (siehe hierzu auch die in der CMP näher dargelegten berechtigten Interessen).

Gesetzliche Verpflichtung

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten ansonsten nur an Dritte, wenn und soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder um vermutete oder tatsächlich rechtswidrige Aktivitäten zu untersuchen oder zu verhindern. In diesen Fällen informieren wir Sie über die jeweilige Übermittlung gesondert, wenn und soweit dies rechtlich erforderlich ist. Die Datenverarbeitung erfolgt dann aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).

Drittanbieter

Manche Funktionalitäten auf unserer Website erfordern es, dass die Anbieter Ihre personenbezogenen Daten in eigener Verantwortung verarbeiten (z. B. bei Social Embeds siehe oben unter Ziffer 5).

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken erfolgt auf Grundlage der von Ihnen hierzu erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

d) Übermittlung in Drittländer

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln oder Auftragsverarbeiter in solchen Ländern beauftragen (zum Beispiel in den USA), setzen wir die gesetzlich geforderten Standards und Sicherungsmechanismen im Einklang mit der DSGVO um. Dies erreichen wir z.B. durch Vereinbarung der sogenannten EU-Standardverträge. Bitte kontaktieren Sie uns wie unter Ziffer 1 beschrieben, um mehr über die konkret von uns genutzten Sicherheitsmechanismen zu erfahren.

10. Widerruf Ihrer Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten

Soweit Sie für einzelne Funktionen unserer Webseite eine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Sie können dies tun, indem sie auf unserer Webseite den [Datenschutzmanager] aufrufen und die Einwilligung auf der dafür vorgesehenen Schaltfläche zurücknehmen. Für die Einstellung der Cookie-Optionen siehe bereits oben. Bitte beachte Sie, dass Sie im Falle eines Widerrufs Ihrer Einwilligung die davon betroffenen Funktionen ggf. nicht mehr nutzen können.

11. Rechte der betroffenen Person

Sie haben das Recht:

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.

12. Änderungen dieser Datenschutzhinweise

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Datenschutzhinweise von Zeit zu Zeit zu ändern, um diese technischen Änderungen auf unserer Webseite oder den einschlägigen rechtlichen Vorgaben anzupassen. Sobald eine Änderung der Datenschutzhinweise erfolgt, werden wir Ihnen die jeweils aktuelle Fassung auf dieser Seite zur Verfügung stellen.

Wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung auf unserer Webseite haben oder gar eine unzulässige Datenverarbeitung befürchten, können Sie sich gern jederzeit an unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@bauermedia.com oder an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden.

Stand: 14.12.2023 / Gültig ab: 01.01.2024