cW-Wert: Quiz

Der cW-Wert dürfte den meisten Autofans ein Begriff sein, seine Bedeutung aber wohl weniger – dabei ist er durch spektakuläre Studien wie dem äußerst windschnittigen Elektroautos Mercedes Vision EQXX, aber auch durch den Wechsel von Verbrennern auf reichweitenproblematische E-Autos derzeit besonders oft in der Berichterstattung zu lesen. Was der cW-Wert eigentlich bedeutet, warum er als Größe relevant ist und was an dieser Maßeinheit beziehungsweise an ihrer Verwendung oft kritisiert wird, fragt das Quiz ab. Sind Sie bereit für neun Fragen mit Widerstandspotenzial? Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon