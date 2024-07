Fünfmal zwei Eintrittskarten in der Verlosung

Zehn Tage Camping total: Für den Caravan Salon 2024 verlost die AUTO ZEITUNG fünfmal zwei Eintrittskarten. Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Tickets für den Caravan Salon 2024 gewinnen

2024 wird es der größte Caravan Salon, den es je gab, das steht schon mal fest. "Unsere 16 Hallen sind bis auf den letzten Bereich ausgebucht", sagt Director Stefan Kroschke von der Messe Düsseldorf. Das bedeutet: Wenn sich die Tore des Caravan Salon vom 30. August bis zum 8. September 2024 öffnen, dann zeigen mehr als 750 Aussteller auf 250.000 qm Fläche alles, was die Welt des Caravaning bewegt – nicht nur die neuesten Reisemobile, Campervans und Caravans, sondern auch Zubehör, Anbauteile, Zelte und Mobilheime. Wer sich noch fragt, ob er Camper werden will, sollte bei der Starterwelt anfangen: Caravaning-Profis sorgen dort dafür, dass keine Einsteiger-Frage offenbleibt. Und wer kein Wohnmobil von der Stange will, findet seine Inspiration und viele Profitipps bei der Sonderschau "Abenteuer Selbstausbau".

Fünfmal zwei Eintrittskarten – hier am Gewinnspiel teilnehmen!

Teilnahmeschluss: 13. August 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der:die Gewinner:in wird schriftlich benachrichtigt. Die Datenschutzerklärung & Teilnahmebedingungen hier!

Aktuelle eTicket-Preise

● Tagestickets für Erwachsene kosten 17 Euro, am Wochenende sind es zwei Euro mehr.

● Kinder (6-12 Jahre) zahlen sechs bzw. acht Euro.

● Ermäßigte Tickets sind für 15, am Wochenende für 17 Euro erhältlich (u. a. Schüler ab 13 Jahren, Auszubildende, Studenten, Rentner und Senioren ab 65 Jahren sowie Club-Mitglieder von ADAC, ARCD, Boot und Caravan Salon).

● Am ersten Messetag, dem Preview Day (30.8.), gibt es ein limitiertes Ticket-Kontingent für alle, die ganz in Ruhe schauen wollen. Erwachsene: 35 Euro, Kinder: acht Euro, ermäßigt: 32 Euro.