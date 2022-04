Camping Life Trophy 2022: Neuheiten und Dauerbrenner stellen sich Ihrem ganz persönlichen Urteil in unserer großen Leserwahl!

Um das stetig wachsende Angebot an Freizeitfahrzeugen zu ordnen, haben wir die Kandidaten unserer aktuellen Leserwahl der Camping Life Trophy 2022 in sechs Kategorien eingeteilt. Die Klasse der Campervans unterscheiden wir zusätzlich noch nach Größe, und die Caravans differenzieren wir nach ihrem Grundpreis. Insgesamt stehen Ihnen über 100 interessante Modelle zur Wahl, aus denen Sie per Maus-Klick ganz einfach Ihre persönlichen Favoriten auswählen können. Den begehrtesten Typen und den beliebtesten Zubehör-Artikeln verleihen wir dann die renommierte Camping Life Trophy 2022 – und belohnen Sie fürs Mitmachen mit attraktiven Prämien.

Leserumfrage zur Camping Life Trophy 2022

Unter allen Teilnehmer:innen der Camping Life Trophy 2022 verlosen wir als Hauptgewinn zwei Wochen mit einem Campervan der Marke Panama. Testen Sie, was das Auto kann und wie sich Vanlife wirklich anfühlt. Nutzen Sie den kompakten Reisebegleiter im Alltag und für die Urlaubsfahrt – der Panama kann schließlich beides. Als weitere Gewinne locken insgesamt vier Dashcam-Pakete von Nextbase mit der hochauflösenden 522GW-Kamera samt 32-GB-SD-Speicherkarte und Aufbewahrungstasche sowie vier komplette Camping-Sets aus dem Haus Fritz Berger, die neben einem 16-teiligen Geschirr-Set auch noch zwei bequeme Klappsessel beinhalten. Was Sie dafür tun müssen? Nicht viel: Stimmen Sie bis zum 24. Mai 2022 bei der Camping Life Trophy 2022 (siehe oben) ab. Viel Glück!