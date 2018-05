Eigentlich gehört der Bugatti Veyron zu jenen Autos, die in Sachen Speed und Beschleunigung weitestgehend konkurrenzlos sind. Ein Rennen gegen so ein Biest ist für normalsterbliche Autos ein aussichtsloses Unterfangen. So ...

Was passiert, wenn ein scheinbar in die Jahre gekommener BMW M5 E34 Turbo gegen einen 1001 PS starken Bugatti Veyron antritt? Ein Duell mit unegahntem Ausgang!

Eigentlich gehört der Bugatti Veyron zu jenen Autos, die in Sachen Speed und Beschleunigung weitestgehend konkurrenzlos sind. Ein Rennen gegen so ein Biest ist für normalsterbliche Autos ein aussichtsloses Unterfangen. So verwundert es auch wenig, dass der Fahrer des Bugatti Veyron nicht schlecht aus der Wäsche schaut, als er im Rahmen eines Dragraces von einem etwas angegrauten BMW M5 in die Schranken verwiesen wird. Dabei begann alles ganz gewöhnlich. Der 1001 PS starke Bugatti schiebt sich der Flugbahn entgegen, das Tempo ist freilich schon hoch, der Fahrzeughalter selbstbewusst und guter Dinge. Doch dann taucht der schwarze Bimmer im Rückspiegel auf, ein mindestens 20 Jahre altes Modell – und geht steil auf Aufholjagd.

Hier demütigt der BMW M5 einen Veyron:

BMW M5 zerstört Bugatti Veyron