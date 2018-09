Deswegen befinden sich unter den fotografierten Endprodukten etwa so normative Kandidaten wie ein VW Polo, Opel Corsa oder Audi A4.

"Splasdash Supercars" nennt der in Amsterdam wohnende Künstler sein Projekt, für das er mehrere Nächte in Folge mit ...

Herausgekommen ist eine absurd-überzogene Persiflage, die in überdimensionierten Frontschürzen, Überhängen und Heckspoilern ihren Ausdruck findet.

... als Kunst-Guerilla, als jemand, der seine Umwelt in Nacht-und-Nebel-Aktionen kreativ verändert.

Max Siedentopf ist Künstler. Aber keiner von jener Art, wie sie oft und gerne in Galerien und Arzt-Praxen die Wände schmücken. Nein, Max Siedenkopf versteht sich ...

Wenn sie Morgens zur Arbeit wollen und ihr Auto in diesem Zustand vorfinden, wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Guerilla-Tuner Max Siedentopf seiner Finger im Spiel gehabt haben. Glückwunsch! Sie sind jetzt im Besitz eines "Splashdash Supercars".

Wenn sie eines Morgens an ihr Auto wollen und feststellen, dass jemand ihr Fahrzeug über Nacht mit Pappe in ein Ungetüm verwandelt hat, wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Guerilla-Tuner Max Siedentopf seiner Finger im Spiel gehabt haben.

Max Siedentopf ist Künstler. Aber keiner von jener Art, wie sie oft und gerne in Galerien und Arzt-Praxen die Wände schmücken. Nein, Max Siedenkopf versteht sich als Kunst-Guerilla, als jemand, der seine Umwelt in Nacht-und-Nebel-Aktionen kreativ verändert. Bei einer seiner neusten Aktionen waren es parkende Autos, die von ihm mit Pappe und Klebeband heimlich modifiziert wurden. Herausgekommen ist eine absurd-überzogene Persiflage, die in überdimensionierten Frontschürzen, Überhängen und Heckspoilern ihren Ausdruck findet. Grotesk sagen die einen, die anderen loben das Projekt als Satire auf die individualistische Tuning-Eskapaden der 90er.

Top-14 der stärksten Tuningautos (Video):

Tuning aus kiloweise Pappe