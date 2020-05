BMW Z3 M Coupé Illustration

Das BMW Z3 M Coupé von 1998 ist mittlerweile ein gesuchter Klassiker. Eigentlich also Zeit für eine Neuauflage des 321 PS starken Shooting Brake. Die Illustration von EMustDesign macht da nur umso mehr Lust!

Er war umstritten und zu seiner Zeit alles andere als beliebt, hat allerdings bis heute eine hartgesottene Fangemeinde. Die Rede ist vom BMW Z3 M Coupé. 1998 erblickte der Shooting Brake auf Basis des gleichnamigen Roadsters das Licht der Welt und wurde von dieser nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Die Kritiken fielen harsch aus und BMW-Kunden konnten dem eigenwilligen Design des Z3 Coupés nur wenig abgewinnen. Gerade einmal 6791 Exemplare fanden ihren Weg in die Garagen von Käufern, der Roadster verkauft sich mit 280.000 Stück um ein vielfaches mehr. Schuld daran war neben dem hohen Preis (95.000 DM) natürlich auch das eigenwillige Design mit dem Kombi-Heck und den breiten, hinteren Kotflügeln. Doch Geschmäcker verändern sich im Laufe der Zeit, und was früher abgelehnt wurde, wird heute schon wieder als kreatives Design gefeiert. Nicht zuletzt deswegen ließ der Grafiker EMustDesign seiner Fantasie freien Lauf und entwarf einen modernisierten Nachfolger des BMW Z3 M Coupés am Zeichenbrett.

BMW Z3 M Coupé als Illustration