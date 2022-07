Volvo XC60

Der Volvo XC60 T6 Recharge ist wie bei der Sicherheitsausstattung auch in Sachen Konnektivität serienmäßig nahezu lückenlos ausgestattet. Das Android-Infotainmentsystem mit Neun-Zoll-Touchscreen bildet dabei die Basis für die umfangreichen digitalen Services. Darin enthalten sind Google-Maps, -Assistant und -Play-Store mit unbegrenztem Datenvolumen. Vorbildlich funktioniert dabei die Zieleingabe per Sprachsteuerung. Auch alle anderen digitalen Funktionen lassen sich dank großer Touchflächen und reduziertem Menü ohne langes Studium der Betriebsanleitung anwählen. Die induktive Ladeschale ist selbstverständlich in der Serienausstattung enthalten. Das klanggewaltige Soundsystem von Bowers & Wilkins (1460 Watt) kostet 2650 Euro extra.

Foto: Daniela Loof