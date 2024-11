Black Friday 2024 – die besten Angebote!

Es ist das Shopping-Event des Winters: der Black Friday. Fällt er in diesem Jahr auf den 29. November 2024, zieht sich die sogenannte Black Week vom 25. November bis einschließlich 1. Dezember 2024. Um in der großen Flut an Angeboten die Übersicht zu bewahren, durchforstet die AUTO ZEITUNG einschlägige Verkaufsplattformen und präsentiert auf dieser Übersichtsseite die besten Deals – viel Spaß beim Sichten und Sparen!

Hier die besten Angebote entdecken: