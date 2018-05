... so auffällig wie kiloschwere Diamanten. Und weil man einen Bentley ja doch die meiste Zeit von hinten sieht, haben die Designer auch am Heck Hand angelegt, ...

Das Bentley Mulsanne Facelift (2016) gibt es erstmalig auch in der Langversion EWB. Damit macht Bentley selbst seinem ärgsten Mitbewerber, dem Rolls Royce Phantom, ordentlich Beine. Das ist der Motor!

VW nutzt das Bentley Mulsanne Facelift (2016) und zieht den Luxusliner dabei noch einmal gehörig in die Länge. Seit Firmenchef Wolfgang Dürheimer das Tuch von seinem neuen Flaggschiff gezogen hat, steht deshalb neben dem konventionellen Mulsanne (2016) und dem Mulsanne Speed zum ersten Mal auch eine Version mit gestrecktem Radstand: "Dieser Bentley wird der neue Maßstab für automobilen Komfort", sagt Dürheimer mit Blick auf die Mulsanne Langversion und verweist den Rolls-Royce Phantom damit höflich in die zweite Reihe. Für diesen Phantom-Fighter hat Bentley aber nicht nur ein 25 Zentimeter langes Zwischenstück eingesetzt, die Achsen damit 3,52 Meter auseinander gerückt und die Länge des Luxusliners auf mehr als 5,80 Meter gestreckt. Die Briten haben den Fond wie im Flugzeug zu einem First-Class-Abteil umgebaut und zum Beispiel neue Liegesessel mit elektrisch verstellbarer Beinauflage installiert. Dazu gibt es neben der üblichen Orgie in Lack und Leder auch ein neues Infotainment-System, das mit 60-GB-Festplatte und einem eigenen Tablet-Computer für die Hinterbänkler endlich auf der Höhe der Zeit ist. Genau wie die etwas modernisierten Assistenzsysteme gibt es das natürlich auch für das normale Bentley Mulsanne Facelift (2016) sowie für den Mulsanne Speed. Die Bentley-Langversion ist zwar die wichtigste Neuerung und mit ihrem stattlichen Format schon von weitem zu erkennen. Doch damit man auch allen anderen Varianten die Modellpflege auf Anhieb ansieht, haben die Briten vor allem die Front gründlich überarbeitet.

