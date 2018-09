Am Heck gibt sich der SQ2 an einem Dachkantenspoiler und an den S-typischen vier Auspuffendrohren zu erkennen, der von einem Diffusor eingefasst wird.

Überraschend zeigen die Ingolstädter den Audi SQ2 auf dem Autosalon Paris 2018. Die stärkste Ausbaustufe der Baureihe schöpft satte 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment aus seinem 2,0-Liter-Vierzylindermotor!

Der kompakte Dampfhammer Audi SQ2 kommt mit dem Schwung von 300 Pferden auf den Autosalon Paris 2018 (4. bis 14. Oktober). Wie erwartet kommt ein 2,0-Liter-Vierzylinder zum Zuge, der außerdem 400 Newtonmeter Drehmoment per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe über alle vier Räder ausschüttet. Dafür steht der stärkste Q2 für eine Beschleunigung von nur 4,8 Sekunden auf Tempo 100, in der Spitze fährt der Crossover 250 km/h. Optisch verschreibt sich das kleine SUV für den Großstadt-Dschungel ganz der S-Folklore. Die Front ziert der Singleframe-Kühlergrill mit aufrecht stehenden Doppelstegen, der von neu gestalteten wie großen Lufteinlässe eingefasst und einem Frontsplitter untermalt wird. Auch die weit ausgestellten Schweller, Außenspiegel in gebürstetem Aluminium und die großen, je nach Ausführung 18 oder 19 Zoll großen Alufelgen unerstützen den sportlichen Auftritt. Am Heck gibt sich der Audi SQ2 (2018) an einem Dachkantenspoiler und an den S-typischen vier Auspuffendrohren zu erkennen, der von einem Diffusor eingefasst wird.

Audi SQ2 auf Autosalon Paris 2018

Damit sich der Audi SQ2 (2018) auch im Fahrerlebnis vom zivileren Bruder abhebt, haben die Ingolstädter erwartungsgemäß das Fahrwerk angepasst. 20 Millimeter tiefer duckt sich nun der Crossover in den Wind, ist dank der Fahrmodi "Drive Select" auf verschiedene Fahrsituationen anpassbar. So kann der Fahrer das ESP etwaigen Ausflügen ins Gelände anpassen oder komplett ausstellen. Auch die Servounterstützung erfuhr eine Überarbeitung und macht die Lenkung mit dem wachsenen Lenkwinkel direkter. Zur Serienausstattung gehört eine Leder-Stoff-Ausstattung, die sich optional auf Alcantara und Nappaleder hochrüsten lässt. Das Assistenzsystem "Audi Pre Sense" ist ebenfalls ab Werk an Bord des Audi SQ2 (2018), erkennt per Radar querende Fußgänger wie Fahrzeuge, warnt den Fahrer akustisch wie optisch und leitet nötigenfalls eine Vollbremsung ein. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Autosalon Paris 2018

2,0-Liter-Vierzylinder im SQ2 (2018)