Polestar 2

Als erstes Auto überhaupt erhielt der Polestar 2 ein androidbasiertes Multimediasystem, das inzwischen auch in Volvo-Modellen zum Einsatz kommt. Ein immenser Vorteil des Google-Systems stellt die Navigation dar, schließlich navigiert Google Maps sehr zuverlässig und ist in puncto Verkehrsbehinderungen oder Sperrungen immer auf dem neuesten Stand. Über den Google Play Store lassen sich diverse Apps herunterladen und direkt per Touchscreen steuern. Softwareoptimierungen erfolgen over-the-air, sodass kein Werkstattaufenthalt nötig ist. Seit dem Frühjahr bei Polestar serienmäßig an Bord: Apple CarPlay.

Foto: Frank Ratering