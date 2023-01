Alu-Leichtbau, ein extrem niedriger cW-Wert, Dreizylinder-Diesel und ein Normverbrauch von nur drei Litern. Was klingt wie der Steckbrief eines aktuellen Kleinwagens, ist in Wahrheit dreizehn Jahre alte Technik.

Der Audi A2 passt heute noch besser in die Zeit, als so mancher aktueller Neuwagen

Der Kauf eines Audi A2 als Gebrauchtwagen ist eine seltene, aber recht zuverlässige Wahl. Zeit seines Neuwagen-Lebens musste sich der Ingolstädter viel Kritik anhören.

Der Audi A2 ist beim Gebrauchtwagens-Kauf heiß begehrt, da der Ingolstädter als sparsam und zuverlässig gilt. Alu-Leichtbau, ein extrem niedriger cW-Wert, Dreizylinder-Diesel und ein Normverbrauch von nur drei Litern. Was klingt wie der Steckbrief eines aktuellen Kleinwagens, ist in Wahrheit dreizehn Jahre alte Technik. Bis zum Ende seiner gut fünfjährigen Bauzeit im Jahre 2005 war er seiner Zeit voraus - entsprechend versagte er am Neuwagenmarkt. Im "TÜV Report" hingegen verzeichnet der A2 lediglich bei den Bremsen überdurchschnittlich hohe Mängelzahlen. Egal ob Fuß- oder Feststellbremse, beide ziehen im Alter nicht mehr kräftig genug an. Beim Fahrwerk notieren die Prüfer bei der HU dagegen lediglich geringe Probleme. Nur Achsfedern und Dämpfer fallen teilweise unangenehm auf. Lenkung, Beleuchtung, Auspuffanlage sowie Motor und Getriebe sind dagegen auch bei älteren Exemplaren rüstig. Auch die Helfer des ADAC bescheinigen dem A2 grundsätzlich eine gute Pannensicherheit. Mit einer Ausnahme: Ausgerechnet der Sparmeister namens 3L TDI bleibt laut Automobilclub häufiger liegen. Vor allem defekte Turbolader sind ein Problem, aber auch Schaltfehler beim automatisierten Getriebe. Bis zum Baujahr 2001 löste sich beim A2 auch gerne die Unterbodenverkleidung.

Dauertest Audi A2 1.4 TDI: Test über 100.000 km 100.000 Kilometer im kompakten A2

Die Audi Modellpalette Sport im Video:

Audi A2 als Gebrauchtwagen kaufen

Der Audi A2 passt auch heute besser in die Zeit, als so manches aktuelles Fahrzeug. Das liegt vor allem an der Spritspartechnik. Doch gerade die war in der Bauzeit zwischen 2000 und 2005 so teuer, dass sich nur wenige Kunden für den Audi entschieden. Die Sparversion 3L fand wegen ihres besonders hohen Preises besonders wenig Käufer. Dieser hatte im Datenblatt offiziell 2,99 Liter Verbrauch stehen. Verantwortlich dafür war der 1.2-TDI mit drei Zylindern und 61 PS. Ein weiterer 1,4-Liter-Diesel, den es mit 75 PS oder mit 90 PS gab, war ebenfalls im Programm. Das weitere Motorenangebot umfasst zwei Benziner mit 1,4 oder 1,6 Litern Hubraum. Der kleine Vierzylinder leistet 75 PS, der große Ottomotor kommt auf 110 PS. Wer sich für den Einstiegsbenziner interessiert, sollte etwa 4100 Euro für ein Modell von 2003 kalkulieren. Ein A2 1.4 dieses Baujahres ist im Schnitt etwa 142.000 Kilometer gelaufen. Der deutlich kräftigere A2 1.6-FSI markiert mit Preisen von bis zu 6150 Euro (Baujahr 2005, 118.000 Kilometer) das obere Ende der Preisskala. Der 1,4-Liter-Diesel in seiner Konfiguration mit 90 PS wird mit bis zu 5150 Euro preislich etwas niedriger gelistet (Baujahr 2005, 163.000 Kilometer).