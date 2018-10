"Mein Schatz ist in Sicherheit, ich bin überglücklich. Ich kann es echt nicht fassen, unsere FB-Gemeinschaft hat ihn gefunden. Mir zittern die Hände, ich bin sprachlos und heule gerade“, erklärt er in dem sozialen Netzwerk.

Nur zwei Tage später stößt Jens Seltrecht, Chef der Garage 11 in Hamburg, auf den B9: "Ich denk' ich seh nicht richtig, da schiebt einer den gestohlenen Alpina", schreibt er in einem Post auf Facebook.

Besondere Merkmale des Wagens: Die graue Lackierung in Delphinmetallic in Kombination mit heller Veloursausstattung und Recaro-Sportsitzen, auf Retro getrimmte Alpina-Alufelgen sowie ein B-Netz-Telefon.

"Ich seh nicht richtig, da schiebt einer den gestohlenen Alpina!“ Dieser Facebook-Post von Garage-11-Chef Jens Seltrecht machte User Loui Cifert wohl zum glücklichsten Menschen. Mithilfe des sozialen Netzwerkes hatte er nämlich versucht, seinen gestohlenen B9 (E23) wiederzufinden – und es ist ihm gelungen.

Der absolute Albtraum für jeden, der sein Auto liebt: Den Wagen abgestellt, mal eben ein kurzer Besuch beim Friseur und bei der Rückkehr ist das Auto weg. Geklaut. So erging es einem Hamburger, dessen in der Eppendorfer Landstraße geparkter Alpina B9 gestohlen wurde. Um die polizeiliche Fahndung nach seinem Wagen zu unterstützen, wendete er sich zudem an die Facebook-Gemeinde: "!!!!Achtung!!! Mein grauer B9, E23 ist heute gestohlen worden", erklärte Facebook-Nutzer Loui Cifert in einem Post, in der Hoffnung seinen heißgeliebten Alpina wiederzufinden. Die besonderen Merkmale des Alpina B9 (E23): Die graue Lackierung in Delphinmetallic in Kombination mit heller Veloursausstattung und Recaro-Sportsitzen, auf Retro getrimmte Alpina-Alufelgen sowie ein B-Netz-Telefon. Er bat die Nutzer um Mithilfe, den Wagen zu finden und nicht auf etwaige Angeboten einzugehen. "Ein Horrorszenario wäre, wenn er geschlachtet werden würde", damit endete die Nachricht von Loui Cifert auf Facebook.

Die krassesten Facebook-Kommentare zum Thema E-Autos (Video):

Dank Facebook: Gestohlener Alpina B9 (E23) wieder da