Alpina, das steht für edle Umbauten und dezente Interpretationen an Fahrzeugen von BMW. Der hier gezeigte Alpina B10 Bi-Turbo aus dem Jahr 1990 macht da keine Ausnahme. Das gezeigte Exemplar wurde von Deutschland in die USA verschifft und hat dort nun zu einem saftigen Preis einen neuen Besitzer gefunden.

An einem klassischen Alpina kann man sich kaum sattsehen. So ergeht es einem auch bei dem Anblick dieses Alpina B10 Bi-Turbo, der in seinem fast neuwertigen Zustand erst kürzlich von Deutschland nach Übersee importiert wurde. Basierend auf dem E34 der damaligen 5er-Reihe, protzt das schnieke Gefährt mit einem kräftigen, weil doppelt aufgeladenen Reihensechszylinder an einem 5-Gang-Schaltgetriebe. Bi-Turbo kommt eben nicht von ungefähr! Mit 3,5 Liter Hubraum und einer Leistung von 360 PS war der Alpina B10 Bi-Turbo nicht nur 1990 eine der schnellsten Limousinen auf dem Markt, sondern ist auch heute noch ein mehr als potenter Youngtimer, wenn es darum geht, Vergleiche mit aktuellen BMW-Modellen aufzustellen. Außen ist alles in feinstem Alpina-Blau gehalten, natürlich mit den typisch-goldenen Zierstreifen und Schriftzügen, die das Auto an Seiten und Frontlippe mit dezenten Highlights optisch aufwerten. Das hat Tradition bis heute.

Alpina B10 Bi-Turbo mit 360 PS