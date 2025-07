Die Alfa Romeo Giulietta ist ein unkonventionell gezeichneter Kompaktwagen und Konkurrent des VW Golf. Kann sie ihm bei den Verkaufszahlen zwar nicht das Wasser reichen, muss sie noch lange kein schlechtes Auto oder gar Gebrauchtwagen sein - ganz im Gegenteil.

War der Vorgänger 147 noch recht mängelbehaftet, schneidet die gebrauchte Alfa Romeo Giulietta bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) teils sehr gut ab. So schreibt der "TÜV Report 2017", dass bei den vier- bis fünfjährigen Gebrauchtwagen die Zahl der mängelfreien Exemplare deutlich über dem Durchschnitt liege. Zu den Schwachstellen zählt die Fußbremse, die den Testern zu oft negativ auffällt. Oft verstellt sind die Scheinwerfer. Allerdings fällt die gebrauchte Alfa Romeo Giulietta bei der zweiten HU doppelt so oft durch die Abgasuntersuchung wie der Durchschnitt. Im Vergleich zum 147, dessen Fahrwerk zum Beispiel häufig rostet, hat die gebrauchte Giulietta einen Satz nach vorn gemacht. So hübsch sie manchem vorkommen mag, so selten ist sie - und taucht daher nicht in der veröffentlichten ADAC-Pannenstatistik auf, die eine Mindestzulassungszahl erfordert.

Neuheiten Alfa Romeo Giulietta Facelift (2016): Preis & Motoren Giulietta ab 21.190 Euro

Alfa Romeo Giulietta im Video:

Gebrauchtwagen kaufen: Alfa Romeo Giulietta

Aber Daten zur gebrauchten Giulietta hat der Club dennoch gesammelt. Danach gilt sie als "relativ problemlos". Pannenschwerpunkte betrafen neben abgerutschten Turboschläuchen bei Exemplaren der Baujahre 2012 bis 2014 die Zündspulen, die bei Benzinern von 2010 und 2011 gerne kaputtgingen. Der einzige Rückruf wurde im Mai 2011 vorgenommen, als bei 422 Fahrzeugen der Bauzeit Februar bis Mai 2010 Risse in den Querlenkern drohten. Die Alfa Romeo Giulietta kam im Mai 2010 auf den deutschen Markt. Drei Jahre später erhielt der 4,35 Meter lange Fünftürer mit 350 Liter fassendem Kofferraum sein erstes Facelift. Dabei wurden die Motoren überarbeitet, am Außendesign gefeilt, zudem kamen neue Infotainment-Systeme ins aufgehübschte Armaturenbrett. 2016 folgte eine weitere Modellpflege für die Alfa Romeo Giulietta, die dem Auto Kühlergrill und vordere Stoßfänger im Stil der größeren Giulia sowie eine Smartphone-Einbindung fürs Infotainment brachte.

Alfa Romeo Giulia (2018): Modellpflege (Preis) » zur Bildergalerie

Gebrauchte Giulietta mit starken Motoren