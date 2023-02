Die ADAC-Staubilanz 2022 zählt fast so viele Staus wie im Vorjahr. Damit liegt das Verkehrsaufkommen aber noch immer deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Wir nennen die Verkehrs-Hotspots!

Die ADAC-Staubilanz hat 2022 insgesamt 474.000 Staus gezählt. Die Gesamtlänge der Verkehrsstörungen summiert sich dabei auf rund 733.000 Kilometer und 333.000 Stunden, in denen der Verkehr stockte. Das entspricht einem ähnlichen Wert wie 2021, bei denen 346.000 Staustunden gezählt wurden. Von Anfang bis Mai 2022 lag die Fahrleistung auf den Autobahnen zehn Prozent über dem Vorjahreswert und die Staustunden auch über den Werten von 2021, was auf den Lockdown 2021 zu diesem Zeitpunkt zurückzuführen ist. Im Juni betrugen die Verkehrszahlen und die Staustunden nahezu gleich viel wie 2021, ab Juli lagen die Werte unterhalb der Zahlen des Vorjahrs. Erst im November 2022 kletterten sie wieder auf Vorjahresniveau. Das Bundesland mit den meisten Staus bleibt unverändert Nordrhein-Westfalen – was 31 Prozent der Stau-Gesamtsumme ausmacht. Die Verkehrsstörungen in Bayern bilden mit 17 Prozent Platz zwei, Baden-Württemberg liegt mit zwölf Prozent auf dem dritten Platz. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das ist im Stau verboten (Video):

ADAC Staubilanz 2022: Das sind die Verkehrs-Hotspots