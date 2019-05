So dynamisch der Auftritt nun auch ist, beim Motor bleibt hingegen alles im Serienzustand. Bedeutet: Der Dreizylinder Benziner mit 1,5 Litern Hubraum und 231 PS treibt die Hinterachse an, während ...

Mit ihrer komplizierten Technik und dem ökologischen Charakter sind Hybridautos eher seltene Gäste bei Tunern. AC Schnitzer zeigt jedoch keine Scheu und präsentiert sein Veredelungs-Programm für den BMW i8!

Der Aachener Tuning-Spezialist AC Schnitzer zeigt seine Variante des BMW i8, der mit allerlei neuen Aerodynamikkomponenten aus Carbon daherkommt. Den Konterpart übernimmt die matt-rote Folierung namens "Inferno Red Chrome", die den i8 erst recht zum Hingucker macht. Doch von vorne: Der neue Frontspoiler – natürlich aus Carbon – zieht den BMW i8 optisch nach unten, gleiches machen die neuen Carbon-Seitenschweller. AC Schnitzer wäre aber nicht AC Schnitzer, hätten solche Parts nur einen optischen Anspruch. Tatsächlich sorgen die Seitenschweller in Zusammenarbeit mit dem Carbon-Heckdiffusor für noch mehr Abtrieb. Side Wings und ein Carbon-Heckspoiler vervollständigen den martialischen Auftritt des BMW i8. Dass die Aachener auch ein Sinn für's Detail haben, zeigen der Carbon-Lufteinlass in der Haube, der neu gestaltete Kühlergrill, die Carbon-Türgriffschalen und -Spiegelcover.

BMW i8 mit Tuning von AC Schnitzer

Dank der Tieferlegung von 25 Millimetern an der Vorder- und 20 Millimetern an der Hinterachse kommen die neuen Leichtbau-Schmiedefelgen besonders gut zur Geltung: Hier verkündet AC Schnitzer ganz stolz, dass die Felgen trotz der immensen Dimensionen von 8,5 x 21 Zoll vorne sowie 9,5 x 21 Zoll hinten gegenüber der Serie satte 4,4 Kilogramm Gewicht einsparen. Die "AC1" sind übrigens mehrfarbig, schwarz oder optional in einer anderen Farbe erhältlich. Dem Interieur des BMW i8 spendiert AC Schnitzer eine Aluminium-Pedalerie und Fußmatten aus Velours. So dynamisch der Auftritt nun auch ist, beim Motor bleibt hingegen alles im Serienzustand. Bedeutet: Der Dreizylinder Benziner mit 1,5 Litern Hubraum und 231 PS treibt die Hinterachse an, während der 131 PS starke E-Motor die Vorderachse übernimmt. Mit der Gesamtleistung von 362 PS saust der BMW i8 in nur 4,4 Sekunden auf Tempo 100 und weiter auf eine Spitze von 250 Sachen. Ein Inferno auf vier Rädern!