AC Schnitzer schmeißt zum 30. Geburtstag zwar keine Party, bringt aber mit dem ACL2S auf Basis des BMW M240i einen echten Tuning-Kracher in die Schweiz.

AC Schnitzer feiert 30. Geburtstag, aber statt Geburtstagstorte gibt es bei den Tuning-Spezis natürlich einen echten Kracher: den ACL2S. Zu diesem besonderen Anlass knöpfen sich die Aachener keinen geringeren als den BMW M240i vor und natürlich pfeifen sie auf die Serienleistung von 340 PS und impfen dem Coupé und Cabrio 400 PS ein. Das maximale Drehmoment wächst gleichzeitig von 500 auf 600 Newtonmeter. Das Geburtstagsständchen dröhnt derweil aus dem Endrohr und klingt so gar nicht nach einem fröhlichen Liedchen, sondern sorgt eher dafür, dass sich die Nackenhaare aufstellen – zumindest wenn die Abgasklappe des ACL2S geöffnet ist. AC Schnitzers höchenverstellbares RS-Gewindefahrwerk sorgt dabei für die optimale Straßenlage.

AC Schnitzers ACL2S: Tuning für BMW M240i

Unterstrichen wird der Auftritt des ACL2S von AC Schnitzer natürlich durch seine brutale und unverwechselbare Optik. Und die wird vor allem durch eins dominiert: Carbon-Frontspoiler und -splitter, Seitenschwellter, Heckspoiler und -diffusor sowie weitere Carbon-Elemente. Schnitzers BMW M240i legt so vorne wie hinten satte 80 Millimeter in der Fahrzeugbreite zu. Abgerundet wird das Geburtstags-Tuning durch die 19-Zoll-Leichtmetallfelgen AC1-BiColor. Der Innenraum schreit erneut die Exklusivität des ACL2S heraus: Verschiedene Aluminium-Elemente und Interieurleisten mit ACL2S-Schriftzug sowie das Sportlenkrad und Recaro Sportsitze liefern noch mehr Rennwagen-Feeling. Besonderes Highlight: Die Plakette "One of thirty" mit gelasertem Logo. Denn der ACL2S ist passend zum Jubiläum auf eine Stückzahl von 30 limitiert.