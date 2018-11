VW Golf GTI Clubsport: Tuning von ABT

... Leichtmetallfelgen kommen in den Größen 18 bis 20 Zoll. Hochleistungsreifen runden auf Wunsch das Bild des neuen Über-Golfs stimmig ab.

Tuner Abt hat sich den VW Golf GTI Clubsport vorgenommen und dem Kompaktsportler eine ordentliche Leistungssteigerung verpasst. Der Zweiliter-TSI entwickelt jetzt statt der werksseitigen 265 PS (im Overboost für zehn Skunden 290 PS) ein ordentliches Pfund mehr, nämlich stattliche 340 PS. Auch das maximale Drehmoment wurde von 350 auf 430 Newtonmeter gesteigert. Mit solchen Werten überflügelt er sogar den VW Golf GTI Clubsport S und ist dem Ford Focus RS hart auf den Fersen. Um die ganze Kraft des Golf GTI Clubsport auch möglichst konstruktiv auf die Straße zu übersetzen, hat Abt wahlweise Fahrwerksfedern oder ein Gewinde-Sportfahrwerk auf die gesteigerte Leistung optimiert. Auch ein Stabilisatoren-Set für Vorder- und Hinterachse wird angeboten. Ist alles verbaut, verbessert sich die Straßenlage spürbar, was sich zum Beispiel in einem höheren Kurventempo niederschlägt. Mehr zum Thema: Erste Fahrt im VW Golf GTI Clubsport

Neuheiten VW Golf 7 GTI Facelift (2017): Preis & Motor Golf 7 GTI nur noch als Performance

VW Golf GTI Clubsport S im Video:

VW Golf GTI Clubsport mit ABT-Tuning