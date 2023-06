Den Wagen mal kurz kostenfrei am Straßenrand abstellen – wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht, wird das bald nicht mehr möglich sein. Die Organisation fordert das Ende von kostenlosen Parkplätzen und eine generelle Parkgebühr im öffentlichen Raum.

Ende von kostenlosen Parkplätzen gefordert

Kostenloses Bordsteinparken? Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geht, ist das bald nicht mehr möglich. Im Zuge der von Bundesverkehrsminister Wissing (Partei) geplanten Reform des Straßenverkehrsgesetzes fordert die DUH die radikale Abschaffung von kostenlosem Parken. Die Lösung sollen Mindestgebühren für die Parkplatznutzung und eine flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung sein – ganz gleich, ob es sich um Parkplätze in einem Ballungsraum oder einer kleinen Ortschaft auf dem Land handelt. Die Parkgebühren sollen dabei pro Stunde mindestens so teuer sein, wie ein Einzelfahrschein für den ÖPNV. Für Anwohner:innen solle es Parkausweise geben, die aber mindestens 360 Euro pro Jahr kosten sollen. In Freiburg ist das bereits Realität, in der Folge ging die Zahl der Anträge für Parkausweise um fast 50 Prozent sowie die Anzahl der privat zugelassenen Pkw in den bewirtschafteten Zonen um 2,2 Prozent zurück. Ziel des Endes für kostenlose Parkmöglichkeiten sei es, den Trend zu immer mehr Autos zu stoppen. Gleichzeitig könnten die Mehreinnahmen aus den Parkgebühren in den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und den ÖPNV fließen. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

mit dpa

