VW Elektro-Bus: Zukunft

Volkswagen wird elektrisch. Zu den besten neuen Ideen gehört ein vollelektrischer Bus im fabelhaften VW Bulli-Dress. Mit rund 4,90 Metern so lang wie ein normaler Multivan, bietet der angedachte Stromer so viel nutzbaren Innenraum wie die 40 Zentimeter längere Stretch-Version des bekannten "T6". Der Abstand zwischen den Achsen beträgt 3,30 Meter. Die energiespendenden ...

Neue Idee aus Wolfsburg: Ein VW Bus im typischen "Bulli"-Design mit Platz ohne Ende und elektrisch angetrieben mit Strom, etwa aus Windkraft. Die Serien-Chancen steigen.



Volkswagen wird elektrisch. Wenn nichts dazwischenkommt, wird das einstige Käfer-Imperium ab 2025 pro Jahr mehr als eine Million Elektroautos auf die Weltmärkte schicken. So will es der Vorstand. Ein ungeheurer Kraftakt ist dazu nötig, sehr viel Geld und natürlich jede Menge Kunden, die bereit sind für eine völlig andere Art des Autofahrens. Denn mit der Elektrifizierung schreitet auch die Autonomisierung voran. Aufbruch, Chance, Risiko – aus diesem Gemisch beziehen die Kreativen um VW-Designchef Klaus Bischoff ihre Energie. Ein ganzer Strauß neuer Modelle reift in ihren Studios heran: Kompakte, Coupé-Limousinen und SUV, die allesamt vom cleveren Package des neuen, unter Entwicklungsvorstand Frank Welsch in Rekordzeit entworfenen Modularen Elektrifizierungsbaukasten profitieren sollen. Dessen wichtigste Eigenschaft ist eine schlichtweg hervorragende Raumökonomie. Wo kein klobiger Verbrennungsmotor, kein sperriges Getriebe und keine kraftübertragende Kardanwelle mehr Raum beanspruchen, können die Designer völlig neue Ideen entfalten.

Bildergalerie starten: Elektro-Bulli von VW

Die VW-Modellpalette im Video:

Vollelektrischer VW-Bus mit Zukunftschancen

Zu den Besten gehört ein vollelektrischer Bus im fabelhaften VW Bulli-Dress. Mit rund 4,90 Metern so lang wie ein normaler Multivan, bietet der angedachte Stromer so viel nutzbaren Innenraum wie die 40 Zentimeter längere Stretch-Version des bekannten "T6". Der Abstand zwischen den Achsen beträgt 3,30 Meter. Die energiespendenden Lithium-Ionen-Akkus liegen crashgeschützt im Batterietrog dazwischen und sorgen mit ihrer Masse von rund 500 kg an dieser Stelle für eine beinahe ausgeglichene Achslastverteilung sowie tiefe Schwerpunktlage. Im Fall einer Serienfertigung soll ihr Saft Reichweiten von rund 500 Kilometern ermöglichen – nicht im Schönwettermodus, sondern unter Realbedingungen. Wo Modellvarianten heute nach Hubräumen und Leistung gestaffelt sind, werden künftig die Speicherkapazität der Akkus und die kW-Zahl der elektrischen Antriebe den Preis bestimmen. So steht zum Beispiel ein 122 kW (150 PS) starker E-Motor bereit. Dessen Anordnung folgt – wie beim Studienmodell I.D. – dem Heckmotor-Prinzip. Die kompakte E-Maschine sitzt zwischen den Hinterrädern. Auch einen Allradantrieb hat Welschs Entwicklungsmannschaft in petto. In diesem Fall wird ein zusätzlicher kleiner E-Motor nahe der Vorderachse platziert. Im Gegensatz zu klassischen Modellen mit Verbrennungsmotor beginnt der Innenraum des E-Bulli auf Höhe der Vorderachse. Im kurzen Vorbau stecken lediglich ein Chrashmodul, die Ladeplatte für das induktive Laden, Klimaanlage und Lichttechnik. Diese für die künftigen E-Autos von VW kennzeichnende Bauweise ist für die Designer eine Steilvorlage, denn ein echter VW Bus ist eben kein Nasenbär: Steile Front, aufrechte Sitzposition, Schiebetüren, in Relation zum Wagenkörper nicht zu große Fensterflächen und breite hintere Dachsäulen mit angedeuteten Luftschlitzen – so geht Bulli. Apropos Luft: Wer seinen Strom aus Windkraft bezieht, der kann den E-Bulli sogar zum "Air-Bus" machen. Ein guter Grund, ihn zu bauen.

Mehr zum Thema: Erste Fahrt im VW Budd-e

Stefan Miete