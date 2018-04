Geschafft – der VW Passat Variant 2.0 TDI (B7) hat den stressigen AUTO ZEITUNG-Dauertest hinter sich gebracht. Dabei erwies sich das Erfolgsmodell aus Wolfsburg als Musterschüler.

Neben dem Golf ist der Passat das wichtigste Fahrzeug der Marke Volkswagen. Seit vielen Jahren zählt das nach einem Tropenwind benannte Erfolgsmodell zu den meistverkauften Fahrzeugen der Mittelklasse – auch international. Ein Status, den sich die Wolfsburger mit großer Akribie erarbeitet haben. Von Generation zu Generation wurde der Passat reifer, geräumiger, praktikabler und auch edler. Die aktuelle Ausbaustufe vom Typ B7, die seit November des Jahres 2010 auf dem Markt ist, überzeugt seit jeher durch das üppige Raumangebot, den kultivierten Fahrkomfort, die zahlreichen Sicherheitssysteme und das vielfältige Motorenangebot. Dank seiner ausgewogenen Eigenschaften hat der Bestseller bereits etliche Vergleichstests in der AUTO ZEITUNG für sich entscheiden können. Doch wie ist es um die Langzeitqualität des großen VW bestellt? Die Antwort darauf liefert einmal mehr der 100.000-Kilometer-Dauertest, dem sich ein tornadoroter Passat Variant 2.0 TDI BlueMotion Technology mit Doppelkupplungsgetriebe DSG, Highline-Ausstattung und allerlei weiteren Extras stellen musste.

Passat Variant (B7) im Dauertest

Dass der Passat längst nicht mehr zu den Sonderangeboten in der Mittelklasse zählt, ist kein Geheimnis. 2011, zu Beginn des Dauertests, betrug der Grundpreis für den Passat Variant 2.0 TDI Highline bereits 37.875 Euro. Unser Testwagen toppte dies mit einem saftigen Gesamtpreis von 53.429 Euro allerdings deutlich. Verantwortlich für den gewaltigen Aufschlag auf den Basispreis waren die zahlreichen Extras, mit denen der Marathonläufer ab Werk bestückt worden war. Zu den gebotenen Annehmlichkeiten zählten unter anderem die Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht (1430 Euro), die adaptiven Dämpfer DCC (1085 Euro), eine Standheizung (1500 Euro), die automatische Distanzregelung mit City-Notbremsfunktion (1210 Euro) und das Navigationssystem RNS 510 (2055 Euro) mit klangstarken Dynaudio-Lautsprechern (1200 Euro). Kein Wunder also, dass sich der top ausgestattete Kombi schnell zum Redaktionsliebling entwickelte, wenn es darum ging, weite Distanzen zu überbrücken. Das lag jedoch nicht nur an den zahlreichen erwähnten Komfortmerkmalen. Auch das üppige Platzangebot trug einen großen Teil zu seiner Beliebtheit bei. So lernte beispielsweise unser Fotografen-Team – stets mit schwerem und sperrigem Gepäck unterwegs – die Vorzüge des riesigen Kofferraums und der hohen Zuladung von 613 Kilogramm schnell zu schätzen. So notierte Fotografin Daniela Loof im Fahrtenbuch stellvertretend für alle Vielbepackten: "Super, was da alles reingeht. Selbst sperrigste Koffer sind kein Problem für den Passat. Toll ist zudem die niedrige Ladekante." In Sachen Sitzkomfort stellte der Wolfsburger dagegen nicht alle restlos zufrieden. Redakteur Gerrit Reichel hielt fest: "Die vorderen Sitze sind sehr bequem, doch der Seitenhalt könnte etwas besser sein." Dagegen befand der hochgewachsene geschäftsführende Redakteur Karsten Rehmann: "Mir ist der Fahrersitz zu weich gepolstert. Außerdem passt die Lehnenkontur nicht wirklich für meine Größe."

Federungskomfort nicht überzeugend

Keinen Anlass zur Kritik gab die Material und Verarbeitungsqualität im Interieur. Sämtliche Oberflächen entsprechen Premium-Standards und somit auch dem aufgerufenen Preis. Einzig eine dezente Dröhnfrequenz aus dem Armaturenträger beim Beschleunigen aus sehr niedrigen Motordrehzahlen trübte im Test das Bild von der nahezu burgähnlichen Solidität des Innenraums etwas. Darüber hinaus offenbarte der Passat beim Fahren ein paar kleinere Schwachpunkte. Zwar erhielten das niedrige Geräuschniveau und der sparsame sowie kräftige Motor durchweg gute Noten, doch der Federungskomfort ließ einige Wünsche offen. Testredakteur Elmar Siepen brachte es auf den Punkt: "Die Federungseigenschaften sind selbst im Comfort-Modus der adaptiven Dämpfer nicht optimal. Kurze Stöße werden relativ schlecht absorbiert." Dieser Meinung schloss sich Karsten Rehmann an: "Selbst auf topfebener Landstraße sind stets leichte Karosseriebewegungen festzustellen." Als störender empfanden wir jedoch die relativ rustikale Arbeitsweise des Doppelkupplungsgetriebes beim Start. Der Kraftschluss erfolgte vor allem im kalten Zustand des DSG beim Anfahren nahezu digital und stets begleitet von einem unschönen Rucken. Online-Redakteur Benny Hiltscher: "Beim Ein- und Ausparken nervt das DSG, weil sanftes Anrollen nur sehr schwer möglich ist." Testredakteur Paul Englert missfiel zudem die Start-Stopp-Automatik: "Das System ist nicht gut abgestimmt und funktioniert nicht im Auto-Hold-Modus. Es braucht relativ lange, bis Motor und Getriebe wieder betriebsbereit sind. Zügig von der Ampel wegfahren, nachdem der Motor kurz Pause hatte, ist ohne starkes Rucken fast nicht möglich."

Dauertest-Kosten für Passat Variant

100.000 Kilometer sind auch für ein modernes Fahrzeug kein Pappenstiel. Im AUTO ZEITUNG-Dauertest kommt erschwerend hinzu, dass die Distanz zweieinhalb Mal um die Erde quasi im Zeitraffer abgespult wird und der Testaspirant vielen verschiedenen Fahrern mit unterschiedlichen Fahrstilen "ausgeliefert" ist. Umso bemerkenswerter ist das gesamte Erscheinungsbild, das unser Passat nach den Strapazen immer noch abgibt. Der rote Lack glänzt beinahe wie am ersten Tag, und das Interieur weist so gut wie keine Verschleißerscheinungen auf. Die Alcantara-Leder-Kombination präsentiert sich makellos, und Klapper- oder Knistergeräusche kennt der solide Passat nach der hohen Laufleistung ebenfalls nicht. Selbst neuralgische Stellen wie das Lenkrad, der Handbremshebel oder der Schaltknauf zeigen sich gänzlich unbeeindruckt von den zahlreichen Berührungen und befinden sich immer noch in einem annähernd neuwertigen Zustand. Am Fahrwerk ging der harte Langzeittest indes nicht ganz so spurlos vorbei. Von der Hinterachse gelangt beim Überfahren kleinerer Asphaltunebenheiten mittlerweile ein leichtes Poltern in die Fahrgastzelle. Und auch die Dämpfer haben scheinbar den Spätherbst ihres Lebenszyklus erreicht, wie das im Vergleich zum Neuzustand leicht schwammige Fahrgefühl – gerade im gern genutzten Comfort-Modus – zeigt. Zu den Kosten: Außer den notwendigen Betriebsmitteln wie Kraftstoff und Öl sowie den normalen Wartungen benötigte der Passat keinerlei Zuwendungen. Sprich: Die 100.000 Kilometer absolvierte unser Dauerläufer ohne einen einzigen Defekt – chapeau! Der kräftige Motor begnügte sich trotz vieler Vollgas-Etappen auf diversen Autobahnen während der gesamten Testdauer durchschnittlich mit 7,7 Litern je 100 Kilometer, was das Budget ebenso schonte wie die relativ günstigen Versicherungseinstufungen. Allerdings ist der Wertverlust heftig. Nach DAT-Schätzung liegt der Händlereinkaufspreis des einst 53.429 Euro teuren Variant bei 18.575 Euro, was einem Wertverlust von satten 65 Prozent, was allerdings auch auf den hohen Ausrüstungsgrad mit teuren Extras zurückzuführen ist.

TECHNIK VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel,

Partikelfilter Nockenwellenantrieb Zahnriemen Hubraum 1968 cm³ Leistung

bei 125 kW / 170 PS

4200 /min Max. Drehmoment

bei 350 Nm

1750 – 2500 /min Getriebe 6-Gang, Doppelkupplung Antrieb Vorderrad Fahrwerk vorn:

McPherson-Federbeine,

Querlenker, Stabi.;

hinten:

Mehrfachlenkerachse,

Federn, Stabi;

rundum:

adaptive Dämpfer (Opt.); ESP Bremsen vorn:

innenbelüftete Scheiben;

hinten:

Scheiben;

ABS, Bremsassistent Bereifung rundum:

235 / 45 R 17 W Felgen rundum:

7,5 x 17 L / B / H 4771/1820/1516 mm Radstand 2712 mm Leergewicht / Zuladung² 1597/613 kg Kofferraumvol. 603 – 1721 Liter Abgasnorm Euro 5 Typklassen 16 HP/22 VK/25 TK FAHRLEISTUNG /

VERBRAUCH 0-100 km/h² 8,6 s Höchstgeschwindigkeit¹ 223 km/h EU-Verbrauch¹ 5,2 l D/100 km AZ-Normrunde² 6,7 l D/100 km Dauertest-Verbrauch² 7,7 l D/100 km KOSTEN Grundpreis 37.875 €

¹ Werksangaben; ² Messwert

PREISE / UNTERHALT NEUPREIS / RESTWERT Neupreis Testwagen ¹ 53.429 € Schätzpreis nach 100.000 km ² 18.575 € Neuwagenpreis heute 55.165 € FIXKOSTEN PRO JAHR Steuer 226 € Haftpflichtversicherung HP 16 368 € Vollkasko VK 22 695 € Teilkasko TK 25 249 € TESTBETRIEBSKOSTEN Kraftstoff: 7654,96 Liter Diesel

Preis: 1,47 € / Liter 11.252,79 € Ölverbrauch 2,5 Liter

Preis ca: 25,50 € 63,75 € Wartung, Ölservice,

Verschleißteile 3092,01 € Reparaturen - Wertverlust 34.854 € Kosten pro km ohne Wertverlust 0,14 € Kosten pro km mit Wertverlust 0,49 €

¹ inklusive Sonderausstattung; ² Händler-Einkaufspreis nach DAT-Schätzung