Sie sind rund 70 Zentimeter breit und enthalten ein komisches, schwarz-weißes Symbol: Die neuen Schilder für autonomes Fahren, die jetzt an den Autobahnen A9 und A93 zu sehen sind. Wir erklären im Video, was es mit den Straßenschildern auf sich hat, und warum sie in den kommenden Jahren bald überall zu sehen sein werden.

