Der Rimac Concept One ist ein elektrobetriebener, zweisitziger Sportwagen, entworfen und hergestellt von Rimac Automobili aus Kroatien. Mit einer Leistung von 1224 PS und 1600 Newtonmeter Drehmoment beschleunigt er von 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden und wird als erster elektrischer Supersportwagen betitelt, wie auch als das 2013 am stärksten beschleunigende Elektroauto.