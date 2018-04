Seit Anfang 2011 ist Renault bei uns mit dem Latitude in der oberen Mittelklasse vertreten. Er ist baugleich mit dem koreanischen Samsung M5, wird allerdings von Renault-Motoren angetrieben. Das sind ein Benziner mit 140 PS sowie zwei Dieselaggregate mit 173 und 241 PS im 3,0-Liter-V6-Topmodell. In Deutschland ist der Renault Latitude jedoch nur per Leasing erhältlich. Im ersten AUTO ZEITUNG-Test überzeugte er nicht und zeigte Schwachstellen unter anderem bei der Fahrdynamik und im Komfort.