... WLAN-Netzwerk und die Option auf Apple Car-Play. Und so sehr es Porsche-Puristen stören mag: Vielen Kunden ist die Frage nach dem Betriebssystem für die Smartphone-Integration wichtiger als die nach Saugen oder Blasen. Aber wie schon gesagt, wie leben eben in merkwürdigen Zeiten.

... einen Zentimeter weniger Bodenfreiheit und das adaptive Fahrwerk – fertig ist der neue King of the Ring, der seinem Vorgänger auf der Nordschleife nicht ohne ...

... Modus zurück fällt. Wer dann am Vordermann noch immer nicht vorbei ist oder vom Rasen partout nicht genug bekommt, der muss halt schnell am Rädchen ...

... was den Elan angeht, ist das Update des Stuttgarter Urmeters über jeden Zweifel erhaben. Nicht so sehr die 20 PS mehr Leistung, die der Turbo aus dem kleineren ...

... klingt der Boxer rau und rotzig wie eh und je. Sondern auch am Steuer hat man den Sound der sechs Zylinder jetzt förmlich direkt im Ohr. Und dass sich in das ...

In der ersten Testfahrtt mit dem neuen Porsche 911 Facelift (2015) klären wir, ob die neuen Turbo-Motoren auch die ihnen entgegengebrachten Vorurteile souverän verblasen können.

Porsche mustert beim Elfer den Sauger aus! Denn wenn die Schwaben ab Ende 2015 s zu Preisen ab 94.344 Euro das Facelift für ihren Bestseller in den Handel bringen, werden die vier LED-Punkte fürs Tagfahrlicht genauso nebensächlich wie die Längsrippen hinten auf der Motorabdeckung oder die Rückleuchten mit Tiefenwirkung. Das einzige, was beim neuen Porsche 911 Facelift (2015) zählt, ist die Umstellung auf Turbo-Motoren: Auch bei Carrera und Carrera S wird dann geblasen statt gesaugt. Dafür montieren die Scharfmacher künftig in beiden Varianten des neuen Porsche 911 Facelift (2015) einen neuen Einheitsmotor mit nur noch drei Litern Hubraum, dem zwei Lader mächtig Druck machen. Porsche-Puristen mögen da Zeter und Mordio rufen und um den Charakter der Ikone fürchten. Doch Motorenchef Jörg Kerner lässt auf diesen Schritt beim neuen Porsche 911 Facelift nichts kommen: "Das ist unsere Antwort auf weltweit verschärfte Gesetze bei Verbrauch und Emissionen", sagt der Leiter der Antriebsentwicklung und verspricht einen Verbrauchsvorteil beim neuen Porsche 911 Facelift (2015) von bis zu einem Liter.

Fakten zum Porsche 911 im Video:

Erste Testfahrt des Porsche 911 Facelift (2015)