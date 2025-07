Mit dem im Juli 2025 erstmals gesichteten Prototyp des 2026 kommenden Mercedes VLE konkretisiert sich die Zukunft der V-Klasse. Trotz vollflächiger Folierung offenbart der Erlkönig zentrale Designmerkmale der im April 2025 präsentierten Studie Vision V – darunter flache Frontscheibe, abfallende Dachlinie und eine Lichtsignatur am Heck, die an das markante Leuchtenband der Studie erinnert. Silhouette und Proportionen deuten dabei auf die erwartete Tendenz vom Nutzfahrzeug hin zum Pkw. Die Studie misst 3,53 m im Radstand und 5,49 m in der Außenlänge, was in ähnlicher Form auch in Serie gehen dürfte.

Neue Nomenklatur für die Mercedes V-Klasse

Die neue Modellgeneration wird als Mercedes VLE und dem darüber rangierenden VLS vermarktet, wobei beide Varianten als E-Autos und Verbrenner anrollen. Möglich wird dies durch die Kombination aus Van.EA-Plattform für die batterieelektrische Version und Van.CA-Architektur für den klassischen Antrieb. Ziel ist eine elektrische Reichweite deutlich oberhalb von 500 km sowie kurze Ladezeiten durch 800-V-Ladetechnik.

Die Studie Mercedes Vision V setzt im Innenraum derweil starke Luxusakzente: Zwei Lounge-Sitzreihen, Ambientebeleuchtung mit sieben Projektoren und ein ausfahrbarer 65-Zoll-TV im Fond zeichnen das Bild einer auf Komfort getrimmten Version für die chinesische Oberschicht. Allerdings sollen auch familientaugliche Serienmodelle folgen. Mit einer Markteinführung des Mercedes VLE/VLS rechnen wir nicht vor 2026.