Wer einen Mercedes Sprinter sieht, denkt gewöhnlich erst mal an dreckige Latzhosen, Werkzeug und Umzugskartons. Aber mit der Brabus VIP-Conference-Lounge werden diese Vorurteile jetzt ordentlich aufgemischt. Denn so wie die Bottroper sonst die Motoren eines Mercedes umkrempeln, machen sie es hier mit dem verstaubten Handwerker-Image des Transporters. Die Brabus VIP Conference Lounge kommt so mit einem komplett umgestalteten Innenraum, sodass man sich wohl mehr wie in einem Wohnzimmer, als in einem Mercedes Sprinter fühlt. Das Interieur ist zum großen Teil mit Leder überzogen, wie auch die Brabus Conference Sitze oder der Alcantara-Dachhimmel. Der Fahrzeugboden ist mit hochwertigem Velours-Teppich ausgelegt. Über jedem der sechs Sitze in der Lounge ist eine kardanische Deckenleuchte befestigt, sodass der Mercedes Sprinter nach der Brabus-Kur innen nun mehr mit der ersten Klasse eines Flugzeugs, als einem Transporter gemeinsam hat. Damit die Geschäftsleute beim Arbeiten in der Conference Lounge auch stets einen kühlen Kopf bewahren, haben die Bottroper außerdem zwei neue Klimaanlage springen lassen, wovon eine per Fernbedienung regulierbar und am Dachhimmel montiert ist. Erfrischungen stellt einer der zwei Kühlschränke, von denen einer herausnehmbar ist, bereit. Mehr zum Thema: Die coolsten Brabus-Umbauten

Die heftigsten Brabus-Umbauten im Video:

Brabus-Tuning für den Sprinter