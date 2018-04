Das Maserati Coupé (2001 bis 2007) verfügt über einen Ottomotor mit einem Hubraum von 4244 cm³ aufgeteilt auf 8-Zylinder, dessen Leistung 390 PS beträgt. In 4,9 Sekunden beschleunigt man damit auf 100 km/h. Möglich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h. Maserati gibt den durchschnittlichen Verbrauch des Coupés mit 17.5 l/100 km an, was einer CO2-Emission von 400 g/km entspricht.