Über den Exotenstatus kommt der CT 200h einfach nicht hinaus. Womöglich mit ein Grund, weshalb die Japaner das zum zweiten Mal überarbeitete Lexus CT 200h Facelift (2017) präsentieren. Das ist sein Preis!

Seit 2011 hat Lexus 75.000 Exemplare des CT 200h in Europa verkauft, für einen Kompakten bedeutet das: Exotenstatus. Nicht umsonst rollt nach drei Jahren schon das zweite Lexus CT 200h Facelift (2017) zu den Händlern, das mit aufgefrischtem Design, aufgewertetem Innenraum und einem Preis von 26.950 Euro für sich wirbt. Die Japaner versprechen für ihren Hybriden auch einen nochmals verbesserten Fahrkomfort. Trotz einiger Änderungen am Exterieur werden wohl nur Lexus-Kenner den modellgepflegten CT 200h vom vorherigen Facelift unterscheiden können. Der Kühlergrill erhält ein neues Gittermuster, die Nebelscheinwerfer-Einfassungen sind grau lackiert und das Tagfahrlicht wechselt seine Position und zeigt sich nun über den Scheinwerfern. Die LED-Rückleuchten erhalten ebenfalls ein neues Design in L-Form, zudem überarbeitet Lexus Heckstoßstange und Heckklappe. Das Sportpaket F Sport setzt sich beim Lexus CT 200h Facelift (2017) durch eine neue schwarze Metallic-Lackierung, einem ihm vorbehaltenen, sportlicheren Kühlergrill und 17-Zoll-Alufelgen ab. Hinzu kommen hochwertigere Scheinwerfer mit Projektionsleuchten für Fern- und Abblendlicht.

Preis: Lexus CT 200h Facelift (2017) ab 26.950 Euro

Genauso zurückhaltend gibt sich das Lexus CT 200h Facelift (2017) auch im Innenraum. Ein paar frische Farben, neue Materialien und ein Navigationssystem, das optional mit einem 10,3 Zoll großen Display daherkommt. Der Kompakte hat serienmäßiges das Lexus-Safety-System+ an Bord, das per Kamera und Radar die Fahrbahn überwacht und das Pre-Crash-Safety-System mit Fußgängererkennung, die adaptive Geschwindigkeitsregelung, den Spurwechselwarner mit Lenkkorrektur, den automatischen Fernlichtassistenten und die Verkehrszeichenerkennung beinhaltet. Für den Hybridstrang sieht das Facelift keine Änderungen vor, weshalb es bei der einen Motorenvariante bleibt: Ein Vierzylinder-Benziner mit 1,8 Litern Hubraum und 99 PS arbeitet mit einem82 PS starken E-Motor zusammen, ergibt eine Systemleistung von 136 PS und 142 Newtonmeter Drehmoment. Die Kraft wird durch ein stufenloses Automatikgetriebe auf die Vorderräder übertragen und beschleunigt den Kompakten in 10,3 Sekunden auf Tempo 100. In der Spitze sind 180 drin. Dank der Kraft zweier Herzen beläuft sich der EU-Verbrauch auf 3,6 Liter Super auf 100 Kilometer.