Wie hoch ist eigentlich die Lebensdauer eines Motors? VW jedenfalls attestiert seinen TDI-Motoren eine Laufleistung von 200.000 Kilometern. Verschiedene Gerichte halten dagegen und legen 350.000 Kilometer als Richtwert fest.

Die Lebensdauer eines Motors scheint, ganz im Gegensatz zu früheren Entwicklungen, immer geringer zu werden. Je komplexer die Motoren- und Antriebstechnik wird, desto anfälliger sind auch Motoren. Vor allem VW sah sich in letzter Zeit immer wieder damit konfrontiert, Angaben zur Lebensdauer seiner TDI-Motoren machen zu müssen. Der Wolfsburger Autobauer schreibt seinen TDI-Motoren dabei eine Laufleistung von 200.000 Kilometern zu. Bekannt wurde diese Zahl im Rahmen von Gerichtsverfahren, die gegen VW-Händler und VW selbst im Rahmen der Diesel-Manipulationen angestrengt wurden. Laut dem Nachrichtenmagazin Focus Online musste der Konzern sowie betroffene Vertragshändler die Laufleistung von TDI-Motoren benennen, da sich hieraus die entsprechende Nutzungsentschädigung berechnen lässt. Wenn nämlich Besitzer ihren VW mit manipuliertem TDI-Motor zurückgeben, erhalten sie den Kaufpreis zurück – abzüglich der Nutzungsentschädigung. Dies kann unter anderem ein Grund sein, warum VW seinen modernen TDI-Motoren eine Lebensdauer von 200.000 Kilometern zuspricht. Je geringer die Laufleistung, desto höher fällt die Nutzungsentschädigung für VW aus. Interessant: Deutsche Autobauer geben übrigens nahezu ausschließlich die gesetzliche Garantie/Gewährleistung von zwei Jahren, während andere Hersteller mit bis zu sieben Jahren Garantie werben.

News VW-Diesel-Stilllegung: TDI in München betroffen Erster Diesel in München stillgelegt

Diesel-Fahrverbot: Kennzeichenerfassung im Gespräch (im Video):

Lebensdauer moderne Motoren: VW sagt 200.000 Kilometer beim TDI