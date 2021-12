Wir haben den 186 PS starken Hyundai i30 Turbo (2015) auf Herz und Nieren geprüft. So war die erste Testfahrt!

Mit dem neuen Hyundai i30 Turbo (2015) präsentieren die Koreaner mehr als nur einen frischen Top-Motor für ihre gerade facegeliftete Kompaktklasse, denn mit dem "Turbo"-Schriftzug am Heck kommt plötzlich auch sportlicher Anspruch hinzu. Unterstrichen werden die neuen Dynamik-Ambitionen des 186 PS starken Vierzylinders aus dem Veloster von einem eigenständigen Grill, allerlei sportivem Zierrat und zwei großen Endrohren. Die erste Testfahrt zeigt, dass der Turbo längst nicht so krawallig ist, wie man anhand der obigen Beschreibung denken könnte. Im Gegenteil: Hyundai hat mit der neuen Ausstattung ein äußerst seriöses Topmodell auf die Räder gestellt und tastet sich behutsam an die Riege der Kompaktsportwagen heran. Der 1,6-Liter-Vierzylinder arbeitet sich motiviert durchs Drehzahlband und harmoniert gut mit dem knackigen Sechsgang-Schaltgetriebe. Akustisch hat der i30 Turbo jedoch deutlich weniger zu bieten, als die erwähnten Endrohre vermuten lassen. Dafür bekommt der Kunde einen gewohnt hochwertig verarbeiteten Innenraum mit bequemen Teilledersitzen und allerlei anderen serienmäßigen Annehmlichkeiten - etwa einem beheizten Sport-Lederlenkrad. Alu-Pedale und ein Schwung roter Ziernähte komplettieren den sportlichen Ansatz im neuen Hyundai i30 Turbo (2015).

