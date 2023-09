Ursprünglich war für die Produktion des Trinity-Modells der Bau eines neuen VW-Werks in Wolfsburg geplant. Nun revidiert der Konzern seine Pläne.

Kein neues VW-Werk in Wolfsburg

Volkswagen arbeitet seit einiger Zeit am Elektroauto-Projekt Trinity – eigentlich inklusive Plänen zum Bau eines neuen VW-Werks in Wolfsburg. Doch nachdem das Bauprojekt bereits gewackelt hatte, hat der Konzern und der Betriebsrat nach einer Aufsichtsratssitzung am 29. September nun verkündet, dass das Bauvorhaben abgesagt wurde. Trinity soll in das VW-Werk in Zwickau verlegt werden, wo auch der Nachfolger des Audi Q4 e-tron entstehen werde. Statt der geplanten Trinity-Modelle soll in Wolfsburg ein neuer Elektro-Golf vom Band laufen, der den ID.3 ablösen werde. Beide Modelle, E-Golf und Trinity, werden auf der Basis SSP aufbauen, die "Ende des Jahrzehnts" einsatzbereit sein soll. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

VW auf der IAA 2023 (Video):

Darum plante VW ein neues Werk in Wolfsburg

Das Trinity-Projekt, für das in Wolfsburg ein neues VW-Werk errichtet werden sollte, ist der Elektro-Hoffnungsträger des Konzerns. Es soll auf der neuen Scalable System Platform (SSP) rollen und in Sachen Reichweite und Ladegeschwindigkeit sowie beim autonomen Fahren neue Maßstäbe setzen. Darüber hinaus will man mit dem Projekt die Produktionsprozesse optimieren, weshalb womöglich auch der Bau einer neuen Fabrik im Gespräch war. Unter anderem durch den Konzern-Führungswechsel von Herbert Diess zu Oliver Blume bekam das Projekt eine neue Ausrichtung.

