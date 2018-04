Bereits 2002 begann die Entwicklung, die Serienproduktion startete Ende 2005. Der Gumpert Apollo ist ein Supersportwagen mit extremen Fahrleistungen, ausgelegt auf maximalen Abtrieb. Roland Gumpert: „Mein Wunsch war immer, ein Auto zu haben, das so viel Anpressdruck hat, so viele Aerodynamikeffekte, dass man bei hoher Geschwindigkeit in einem Tunnel an der Decke fahren kann. Dieses Auto kann das.“ Der Apollo bringt es durch einen Audi-Biturbo-V8 auf 650 PS. Im Apollo Sport sorgen 750 PS für Tempo 360.