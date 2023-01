VW stockt die Up-Reihe mit einer Erdgas-Version auf. Den Eco Up gibt es als Zwei- und Viertürer ab 12.950 Euro. Der Fahrbericht

Wer umweltfreundlich mobil sein will, muss meist tiefer in die Tasche greifen. Bei VWs kleinstem Modell Up kostet das Vergnügen fast 2600 Euro Aufpreis - für 12.950 Euro gibt es die Erdgas (CNG)-Version Eco Up.

Fahrbericht VW Eco Up!: Viel Gas - wenig Benzin

Sie soll mit niedrigem Verbrauch und 25 Prozent weniger CO²-Emissionen punkten. Der Viersitzer verbraucht laut EU-Norm 2,9 kg CNG/100 km und stößt damit nur 79 g CO2/km aus. Er ist mit zwei Unterflur-Stahltanks (Gesamtvolumen 72 l/11 kg CNG) und einem Zehn-Liter-Benzin-Reservoir ausgestattet.

Gefahren wird vorzugsweise mit Gas, auf Benzin greift das Motormanagement nur beim Kaltstart zurück. Und es dient als Reserve, falls das Gas ausgeht. Den Treibstoff wählt der Motor stets selbst, einen Umschalter gibt es nicht. Den Füllstand der unterschiedlichen Vorratsbehälter bekommt der Fahrer beim Start angezeigt - per Tankanzeige, die erst für zehn Sekunden den Benzinvorrat und dann den Gasfüllstand preisgibt. Viel mehr Besonderheiten muss der Eco Up-Fahrer nicht berücksichtigen.

Bei unserer ersten Probefahrt startet der kleine Dreizylinder trotz frostiger Temperaturen problemlos und sorgt für passable Fahrleistungen. Kein Wunder, denn dank der hohen Klopffestigkeit des Gases (130 Oktan) leistet der CNG-Antrieb acht PS mehr als das Benziner-Pendant. Der Motor klingt prinzipbedingt etwas rauer, und der Sound verrät, dass nur drei Zylinder unter der Haube arbeiten. Richtig laut wird der Eco Up jedoch nicht. Die Federung ist komfortabel-straff abgestimmt, die tiefe Schwerpunktlage durch die Unterflurstahlflaschen sorgt für eine gute Straßenlage.

Holger Ippen

FAZIT

Sparsamer Antrieb mit teurer Technik, die sich erst nach 40.000 Kilometern amortisiert.

Teil 2: Technische Daten

TECHNIK VW ECO UP! Motor 3-Zylinder, 4-Ventiler, bivalenter Erdgas-/ Benzin-Betrieb Hubraum 999 cm³ Leistung 50 kW / 68 PS bei 6200 /min Max. Drehmoment 90 Nm bei 3000 /min Getriebe 5-Gang, manuell Antrieb Vorderrad Fahrwerk v.: McPherson-Federbeine, Querlenker, Stabilisator; h.: Verbundlenkerachse, Federn, Dämpfer; ESP L /B /H 3540/ 1641/ 1489 mm Leergewicht 1031 kg Kofferraum 251 - 951 l Radstand 2420 mm Gasvorrat 72 l/11 kg CNG FAHRLEISTUNG /

VERBRAUCH 0-100 km/h¹ 16,3 s Höchstgeschwindigkeit¹ 164 km/h EU-Verbrauch¹ 2,9 kg CNG/100 km CO2-Ausstoß¹ 79 g/km Reichweite¹ 600 km KOSTEN Grundpreis¹ 12.950 Euro

¹ Werksangaben

