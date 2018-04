Viel Platz auf kleinem Raum – damit punktet der Sirion auch in Deutschland. Jetzt wird der Daihatsu optisch aufgefrischt und der Basispreis auf 9990 Euro gesenkt

Eckdaten PS-kW 69 PS (51 kW) Antrieb Frontantrieb, 5 Gang manuell 0-100 km/h 13.9 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Preis 9.990,00€

Klein und günstig kommt bei Autos gut an. Davon profitiert auch Toyota-Tochter Daihatsu, bekannt für Bonsai-Flitzer wie Cuore, Copen oder Sirion. Voriges Jahr verkauften die Japaner in Deutschland 13120 Fahrzeuge – ein Plus von 26,7 Prozent. Damit der Erfolg anhält, wird der Sirion nun aufgefrischt.

Der 3,60 Meter lange Fünftürer erhält aber nur leichte Modifi-kationen. Die überarbeitete Front wirkt durch den neuen, lackierten Stoßfänger wuchtiger, und große Lufteinlässe geben dem Kleinwagen eine bulligere Note. Die kurzen Überhänge bleiben.

Optisch ansprechender geht es auch im Innenraum zu: Die Polster sind jetzt bunter und gefallen mit peppigeren Mustern, die Schulterpartien der Vordersitze sind länger, was den Halt in Kurven verbessert. Allerdings sind die Sitzflächen immer noch zu kurz. Den Instrumententräger überarbeitete Daihatsu am deutlichsten: Der Drehzahlmesser wanderte von der Mitte in das zentrale Kombiinstrument – das ist für den Fahrer übersichtlicher.

Unter der Haube stehen weiter die leicht modifizierten Motoren mit 70 und 87 PS zur Wahl. Neu ist der aus dem Materia bekannte 1,5-Liter-Vierzylinder mit 103 PS, der eine Sportversion antreibt. Schon der kleine Einliter-Dreizylinder mit 70 PS und variabler Ventilsteuerung hängt gut am Gas und beschleunigt den 890-Kilogramm-Floh flink durch die Stadt. Der Durchschnittsverbrauch soll bei fünf Liter Normalbenzin liegen. Nervig ist allerdings das Sägen des Motors bei hohen Drehzahlen und der für die Basisversion nicht bestellbare Schleuderschutz ESP. Der Einstiegspreis sinkt um 1800 auf 9990 Euro, dafür kostet die Klimaanlage aber nun 1000 Euro extra.

Was bleibt, sind ein überragendes Raumgefühl mit viel Platz auf allen fünf Sitzen, ein variabler Kofferraum und ein flotter, wenn auch kerniger Dreizylinder – alles zu einem günstigen Preis.

Fabian Hoberg

Technische Daten Motor Zylinder 3-Zylinder/4-Ventiler Hubraum 998 Leistung

kW/PS

1/Min

51/69

6000 U/min Max. Drehmom. (Nm)

bei 1/Min 94

3600 U/min Kraftübertragung Getriebe 5 Gang manuell Antrieb Frontantrieb Fahrwerk Bremsen v: innenbel. Scheiben

h: Trommel Bereifung v: 175/65 R 14

h: 175/65 R 14