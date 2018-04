Er passt in keine Schublade: Der Daihatsu Materia ist eine Mischung aus Kleinwagen und Minivan. Besonders auffällig sind die hochgezogene Motorhaube und das hohe Dach in Kombination mit vergleichsweise kleinen Radkästen. Erstmals zeigte er sich Anfang 2006 als Studie und ging Ende desselben Jahres in Produktion, die jedoch 2010 eingestellt wurde. Für ihn gab es zwei verschiedene Motoren: Zum einem ein 1,3-Liter-Benziner mit 91 PS und eine etwas stärkere 1,5-Liter-Version mit 103 PS Leistung.