Der Chevrolet Spark ist der Nachfolger des seit 1998 gebauten Deawoo Matiz, der in Europa von 2004 bis 2014 unter dem Namen Chevrolet Matiz verkauft wurde. Mit dem Strategie-Wechsel des Mutterkonzern GM künftig Opel allein das Feld in Europa zu überlassen, wurden die restlichen Sparks verkauft. Der Kleinwagen wurde in Asien produziert und von einem 1,0- oder 1,2-Liter-Benziner mit 68 PS und 81 PS angetrieben. Chevrolet verkauft den Spark außerhalb von Europa weiter, allerdings trägt er abhängig vom Kontinent unterschiedliche Namen wie zum Beispiel Beat in Indien.