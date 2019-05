Die Kraft des V8-Triebwerks wird mittels Achtgang-Steptronic-Getriebe heckbetont an alle vier Räder abgegeben.

Seit 2017 ist der BMW M550i xDrive erhältlich und blieb trotz Downsizing dem Achtzylinder-Motor treu. 2019 haben die Bayern das V8-Triebwerk überarbeitet und dem Biturbo zusätzliche Kraft verpasst. Die Leistung steigt von 462 auf 530 PS. Das maximale Drehmoment wächst von 650 Newtonmeter Drehmoment auf nun 750 Newtonmeter Drehmoment. Das Plus an Leistung resultiert aus einem überarbeiteten Kurbelgehäuse und größeren Turbolader, die zwischen den Zylinderbänken angeordnet sind. Die Kraft des V8-Triebwerks wird mittels Achtgang-Steptronic-Getriebe heckbetont an alle vier Räder abgegeben. Die M Performance spezifische Abstimmung soll dafür sorgen, dass die sportliche Charakteristik des V8-Motors über das gesamte Drehzahlband zu spüren ist. Auch bei der Fahrdynamik setzt die Oberklasse-Limousine auf die betont sportliche Fahrfreuden. Ausgestattet mit einen um zehn Millimeter tieferen Sportfahrwerk, serienmäßigen 19-Zoll-Leichtmetallrädern und M-spezifischer Servolenkung, soll der BMW M550i xDrive (2017) höchste Fahrstabilität und eine bestmögliche Traktion bieten. Mehr zum Thema: Das ist die 5er-Baureihe G30

BMW M550i xDrive (2017) mit 530-PS-V8-Motor