Sieben coole Geschenke für Autofans zu gewinnen

Das netzunabhängige Kraftpaket mit Lithium-Akku vereint drei Funktionen: Als 600 g leichter Buster im Taschenformat startet er Fahrzeuge mit 12-V-System. Ein intelligentes Starthilfekabel schützt Batterien und Elektronik vor Funkenflug, Kurzschluss, Verpolung oder hohen Startströmen. Der mit zwei USB-Ports (5 V) ausgerüstete, starke Akku ist zudem eine mobile Stromquelle für elektrische Alltagsgeräte (Smartphones, Tablets, Laptops etc.). Das integrierte LED-Lichtsystem bietet überdies drei Beleuchtungsfunktionen: Taschenlampe, Stroboskop und Warnsignal. Das Gerät wird mit Starthilfekabel, Micro-USM-Kabel, USM-Ladekabel sowie 230-V-Ladestecker geliefert.

UVP 212,00 € (inkl. MwSt.)

www.gys-schweissen.com

Carrera Digital 132

Das Carrera DIGITAL 132-Set "Pole to Podium" bringt das aufregende Racing-Abenteuer der DTM ins Wohnzimmer. Motorsportfans erleben die Faszination der DTM auf einer 7,6 m langen Rennstrecke, wo sich der Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing und der Mercedes-AMG GT3 Evo "Mercedes-AMG Team HRT, No.4" spannende Duelle liefern. Die Carrera-Rennbahn sorgt für echte Rennaction: Auf den Highspeed-Geraden ist Nervenkitzel garantiert, während enge Kurven und die Doppelweiche höchste Präzision und Fingerspitzengefühl erfordern. Die Pilot:innen steuern die DTM-Fahrzeuge mit den Wireless 2.0 Handreglern und genießen dabei volle Bewegungsfreiheit entlang der Bahn. Das Herz schlägt schneller, wenn die Boliden losrasen. Die Spannung steigt mit jedem Überholmanöver und jedem Kurvendrift. Millisekunden entscheiden hier über Sieg oder Niederlage, jede Runde bringt neue Herausforderungen. Die Fahrer:innen kämpfen um jeden Zentimeter und meistern die anspruchsvollen Kurven, während sie sich in packenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihren Freund:innen messen.

UVP 299,99 € (inkl. MwSt.)

www.carrera-toys.de

Porsche 917/20 24h Le Mans 1971

Der Porsche 917/20, bekannt für seine unkonventionelle rosa Lackierung mit den stilisierten Metzgerlinien, sorgte beim 24h-Rennen von Le Mans 1971 für Aufsehen und erlangte Kultstatus. Werk83 bietet ein hochwertiges Modell der "Rennsau" im Maßstab 1:18 an, bei dem jedes Detail des Designs sorgfältig reproduziert wurde.

UVP 79,95 € (inkl. MwSt.)

www.ck-modelcars.de

CK Modelcars Porsche 956K

Stefan Bellof, einer der bedeutendsten deutschen Rennfahrer, schrieb 1983 Motorsportgeschichte, als er mit seinem Porsche 956K einen bis heute legendären Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife aufstellte. Der Rundenrekord in der Eifel sollte für 30 Jahre ungebrochen bleiben. Werk83 bietet nun ein Modell des Porsche 956K von 1983 mit der Chassisnummer 007 im Maßstab 1:12 an.

UVP 249,95 € (inkl. MwSt.)

www.ck-modelcars.de

Schlüsselgarage

Die Manufaktur der Schlüsselgaragen befindet sich im westfälischen Paderborn. Der Handwerksbetrieb, gegründet 1994, fertigt mit modernster CNC-Technik und präziser Genauigkeit diese kleinen Garagen für das Modell Ihres Traumautos – samt Platz für den zugehörigen Schlüssel des Originals. Holzwerkstoffe und Beschläge entsprechen einer guten Qualität – so wie es für ein Produkt "Made in Germany" üblich ist. Die Holzkästen werden in liebevoller Handarbeit verleimt, lackiert und zusammengebaut.

www.schluesselgarage.de

UVP ab 98,00 € (inkl. MwSt.)

Intelligentes Ladegerät von GYS

Für eine sichere, überwachungsfreie Ladung und die Ladungserhaltung älterer Fahrzeugbatterien sorgt das Gysflash Heritage 6A-Ladegerät (6 V + 12 V). Dieses ist besonders für die bei Oldtimern häufig eingesetzten offenen Bleibatterien geeignet und kann während der Überwinterung an der Fahrzeugbatterie angeschlossen bleiben. Die intelligente, achtphasige Ladekurve und der Lademodus von 1,2 bis 125 Ah ermöglichen auch die Ladung moderner Fahrzeuge. Dabei ist die Bordelektronik des Autos selbstverständlich jederzeit umfassend geschützt.

UVP 119,00 € (inkl. MwSt.)

www.gys-schweissen.com

Ice Blazer Alpine Evo1

Die smarte Wahl für eine starke Leistung im Winter: Diese Ultra-Hochleistungsreifen bieten optimalen Grip und Sicherheit auf winterlichen Straßen. Ob für Pkw oder SUV – diese Reifen garantieren exzellente Traktion, kurze Bremswege und maximale Kontrolle. TÜV-zertifiziert.

UVP ab 145,39 € (inkl. MwSt.)

www.sailun-tyres.eu