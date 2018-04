... in seiner Konsequenz beinahe schon das schräg-bunte Tuning der 1980er-Jahre aufleben lässt. Das Lied "Blau, blau, blau, ist alles was ich hab" ist allerdings noch älter, stammt es doch aus dem 19. Jahrhundert.

... abgeflachte Lenkrad und das Sportgestühl – all das zeigt sich in der Farbe Voodoo Blue! Ob sich auch das Herzstück des Audi RS 7 Sportback performance im tiefen Blau zeigen darf, ist nicht überliefert.

Von außen ist dieser Audi RS 7 Sportback performance vom Audi Forum Neckarsulm recht dezent. Im Innern aber schwingt er die Farbkeule: Lack, Leder und Alcantara in Vodoo Blue, wo das Auge hinsieht!

"Blau, blau, blau, ist alles was ich hab." Könnte dieser Audi RS 7 Sportback performance trällern, wäre genau das sein Lied. Seine tiefblaue Außenlackierung namens Voodoo Blue scheint ein Versprechen abzugeben, das spätestens sein Interieur einlöst. Wer nämlich in diesen RS 7 Sportback performance einsteigt, erlebt nicht nur der Phrase nach sein blaues Wunder. Das Audi Forum Neckersulm hat – wenn auch nicht faktisch, dann zumindest aber gefühlt – nahezu alles in blaues Leder oder Alcantara gehüllt. Der untere Bereich des Armaturenbretts sowie die Mittelkonsole mit Schaltknauf und -sack, die Türverkleidungen, das unten abgeflachte Lenkrad und das Sportgestühl – all das zeigt sich in der Farbe Voodoo Blue! Ob sich auch das Herzstück des Audi RS 7 Sportback performance im tiefen Blau zeigen darf, ist nicht überliefert. Dafür aber seine Leistungsdaten: In der performance-Variante leistet der Vierliter-V8 mit 605 PS noch einmal 45 PS mehr und entwickelt deftige 700 Newtonmeter Drehmoment.

Audi RS 7 Sportback performance in Voodoo Blue