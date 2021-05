Die Zierblenden in der Frontschürze sind in Schwarz und in Silber erhältlich.

Abt liefert ein Power- und Optik-Tuningpaket für den Audi A6 55 TFSI. Die Leistung des Dreiliter-V6 klettertdank neuem Steuergerät auf rund 408 PS!

Abt Sportline schärft den Audi A6 55 TFSI mit S-Line-Paket mit einem satten Tuningpaket nach. Die Ingolstädter Oberklasse tritt dank neuer Leichtmetallfelgen und diverser Aerodynamik-Parts nicht nur sportlicher auf, ihre Leistung klettert zudem auf 408 PS. Das ist schon ein ordentliches Pfund, das Abt durch ein neues Steuergerät (3981 Euro; inklusive TÜV und Montage) erreicht: Der drei Liter große V6-Benziner, ursprünglich 340 PS stark, leistet nun 68 PS mehr. Damit sprintet der Abt-gedopte Audi A6 55 TFSI in 5,1 Sekunden von Null auf 100 und nimmt dem Serienpendanten zwei Hundertstel ab. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt bei 250 km/h.

Die Optik steht den beeindruckenden Leistungsdaten in nichts nach: Die Frontschürze (2505 Euro) hat Abt Sportline komplett neu und dank ausgeprägter Spoilerlippe gieriger gestaltet. Die Zierblenden in den äußeren Lufteinlässen gibt es wahlweise in Schwarz oder Silber. Für das Heck des Audi A6 55 TFSI spendiert Abt ebenfalls eine neue Schürze (2765 Euro) mit vier Endrohren. Echte Endrohre? Nein, wie beim Audi S6 sind sie auch beim Tuningboliden der Kemptener nur angedeutet und nicht durchströmt. Wahlweise 20 Zoll oder 21 Zoll große Leichtmetallfelgen stehen satt im Radkasten. Abt bietet aber auch Gestaltungsoptionen für den Innenraum: So kostet der Start-Stopp-Knopf mit Abt-Logo 115 Euro und die Türeinstiegsbeleuchtung mit in LED ausgeführtem Abt-Logo 49 Euro. Außerdem schnürt Abt für die Leistungssteigerung des Audi A6 55 TFSI ein Garantiepaket, das wahlweise zwölf, 24 oder 36 Monate umfasst.

